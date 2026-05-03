Маркус Крамер продлил контракт с национальной командой Италии
Тренер по лыжным гонкам Маркус Крамер продлил контракт с национальной командой Италии.
«Это были фантастические четыре года с олимпийскими медалями для Италии на домашней Олимпиаде. Когда я приехал сюда, сразу заявил: я здесь, чтобы взять с командой одну или две олимпийских медали. Мы их завоевали, и я очень счастлив. Но еще больше я счастлив, что нам удалось построить сильную команду», – сказал тренер.
С 2015-го по 2022 год Крамер работал в сборной России.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: NRK
