  • Линдси Вонн: «Сейчас я эмоционально не в том состоянии, чтобы принимать решение об уходе из спорта»
Линдси Вонн: «Сейчас я эмоционально не в том состоянии, чтобы принимать решение об уходе из спорта»

Олимпийская чемпионка 2010 года, американская горнолыжница Линдси Вонн заявила, что пока не готова принимать решение о завершении карьеры.

В феврале 41-летняя Вонн получила серьезные травмы из-за падения в скоростном спуске на Олимпийских играх в Италии. Ей диагностировали переломы большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги, а также правой лодыжки. Вонн перенесла восемь операций.

«Я просто не хочу делать поспешных выводов или даже рассуждать о том, что я могу предпринять. Я могу уйти из спорта. Я могу больше никогда не выйти на старт, и это будет совершенно нормально, но сейчас я эмоционально не в том состоянии, чтобы принимать такое решение.

Эта травма совсем другая из-за своей тяжести и осознания того, что я могла потерять ногу. Я могу терпеть сильную боль, но здесь она была запредельной. Это вообще другая вселенная боли по сравнению с тем, что было раньше.

В любом случае, ничего не произойдет до сезона 2027–28, потому что мне предстоит еще одна операция, чтобы вынуть металл и восстановить связку. После восстановления связки потребуется еще полгода, так что впереди как минимум полтора года, прежде чем я смогу вернуться к 100% форме даже просто в спортзале.

Уже на следующий день после падения папа сказал мне, что на моем месте он бы завершил карьеру. Он желает мне лучшего. Но он забыл главное правило: если не хочешь, чтобы я что-то делала, не говори мне «ты не сможешь». Скажите мне это, и я докажу, что вы ошибаетесь.

Я все еще в «режиме выживания». Хочу пройти этот этап и оценить свою жизнь в спокойной обстановке. Я не хочу принимать решение сейчас, потому что оно будет поспешным и слишком эмоциональным. Я не хочу совершить ошибку», – сказала Вонн. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ESPN
