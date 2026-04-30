Тириль и Лотта Венг не вошли в состав сборной Норвегии. Они будут готовиться к сезону самостоятельно

Лыжницы Тириль и Лотта Венг не были включены в состав сборной Норвегии на следующий сезон.

Норвежская федерация лыжных видов спорта не продлила контракт со спортсменками. 

«Я могу подтвердить, что в предстоящем сезоне не буду в составе сборной. То же самое касается и моей сестры.

Я считаю, что это решение абсолютно правильное. Мне очень нравилось в сборной, но отбор был справедливым.

Я теряю многие привилегии, хороших подруг по команде и тренеров. Это грустно. Но меня бы мучила совесть, если бы я занимала место в сборной, не заслуживая его. В такой ситуации лучше найти других партнеров для тренировок», — сказала Тириль Венг.

Сестры будут готовиться к сезону самостоятельно. Их тренировочной базой будет Лиллехаммер.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: NRK
