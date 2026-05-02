  • Клэбо заключил новое соглашение с Ассоциацией лыжных видов спорта Норвегии
Клэбо подписал контракт с Ассоциацией лыжных видов спорта Норвегии.

Йоханнес Клэбо и Ассоциация лыжных видов спорта Норвегии достигли соглашения.

11-кратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Клэбо подписал новый контракт с национальной федерацией. 

«Мы очень рады, что заключили новый договор с Йоханнесом. Благодаря регулярным открытым переговорам мы достигли хорошего понимания потребностей и амбиций друг друга.

Соглашение создает хорошую основу для дальнейшего сотрудничества, которое учитывает как потребности национальной сборной, так и дальнейшие спортивные амбиции Йоханнеса», – отметила генеральный менеджер Ассоциации лыжных видов спорта Катрин Инстебе.

«Я рад, что мы пришли к договоренности, которая создаёт хорошую основу для дальнейших выступлений и сотрудничества. Переговоры с федерацией были конструктивными на всем своем протяжении. Мы заключили соглашение, которым довольны обе стороны, и я с нетерпением жду нового сезона в национальной команде», – сказал Клэбо.

Стороны отказались раскрывать содержание договора.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: NRK
В первую очередь наверное оговаривали финансы. Потом обязательные часы со сборной. Скорее всего обязали бежать ТдС и после ЧМ-овские этапы. В замен дали свободу на свободный график до ЧМ и высотную подготовку.
Ну любитель трюфелей -прям в точку попал -сознавайся, где подглядел контракт , кто слил .
