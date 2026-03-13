Сергей Волков: «У нашей команды никакого заговора против Большунова нет»

Волков: у нашей команды никакого заговора против Большунова нет.

Сергей Волков заявил, что у лыжников группы Егора Сорина нет никакого заговора против Александра Большунова.

Ранее трехкратный олимпийский чемпион в интервью «Россия 24» заявил, что в некоторых гонках его лыжи не работали как нужно. По его мнению, это могло быть связано с тем, что у кого-то «на эти гонки ставки очень большие».

«Это его мнение, и оно, наверное, имеет право на существование. Но я могу сказать только за себя. У меня никакого заговора против него нет.

Наоборот, когда он приехал сюда в хорошей форме, а это было видно, и я понимал, что сам тоже нахожусь в отличной, то мне очень хотелось с ним побороться в честной борьбе, оценить свой пиковый уровень. Ни у меня, ни у моих друзей, ни у нашей команды никакого заговора нет.

В прошлом году один журналист мне звонил и спрашивал, правда ли, что у нас существует командная тактика против Большунова . Я сказал, что нет, мы это вообще даже не обсуждаем.

Да, состав тех, кто борется за призы, может меняться в зависимости от дисциплины и формы, но в целом команда (группа Сорина) выступает очень сильно. И из-за этого кому-то может казаться, будто у нас есть какой-то заговор или командная тактика именно против него. Но этого нет», – сказал Волков.

