Сергей Волков: «У нашей команды никакого заговора против Большунова нет»

Сергей Волков заявил, что у лыжников группы Егора Сорина нет никакого заговора против Александра Большунова. 

Ранее трехкратный олимпийский чемпион в интервью «Россия 24» заявил, что в некоторых гонках его лыжи не работали как нужно. По его мнению, это могло быть связано с тем, что у кого-то «на эти гонки ставки очень большие».

«Это его мнение, и оно, наверное, имеет право на существование. Но я могу сказать только за себя. У меня никакого заговора против него нет.

Наоборот, когда он приехал сюда в хорошей форме, а это было видно, и я понимал, что сам тоже нахожусь в отличной, то мне очень хотелось с ним побороться в честной борьбе, оценить свой пиковый уровень. Ни у меня, ни у моих друзей, ни у нашей команды никакого заговора нет.

В прошлом году один журналист мне звонил и спрашивал, правда ли, что у нас существует командная тактика против Большунова. Я сказал, что нет, мы это вообще даже не обсуждаем.

Да, состав тех, кто борется за призы, может меняться в зависимости от дисциплины и формы, но в целом команда (группа Сорина) выступает очень сильно. И из-за этого кому-то может казаться, будто у нас есть какой-то заговор или командная тактика именно против него. Но этого нет», – сказал Волков.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
А почему они всё оправдываются, что заговора нет... Нет так нет, чего повторять-то. Но обстановка там какая-то...
"правда ли, что у нас существует командная тактика против Большунова. Я сказал, что нет,"
На Сахалине Волков 10-ку не бежал - силы берег на скиатлон. в котором по указке Сорина пытался в отрыве утащить за собой Большунова, измотать его.......Ардашев прям так сокрушался после финиша что Большунов не побежал за Волковым, так удивлялся.....прям провал всей командной тактики получился соринской.......Терентьев полторы гонки провёл на Сахалине только....Волков - тут бежит. тут не бежит........и Коростелёв такой же - избирательный бегун........лучший бегун Панжинского - тут мы бежим. тут подумаем. а тут рыбу заворачиваем - новый звездун России ........это всё лучшие лыжники соринского гадюшника... - ...и Волков трепло..........мелкое и гадливое.....однако.........
Ответ Klim Klimov
- Стратег!
(произносится тоном Маргариты Павловны из "Покровских ворот"):)))
Ответ Дмитрий К1986
да уж ! соринские все там стратеги.........стратег на стратеге и стратегом погоняет.......один Ардашев лыжи точит о трассу, а остальные стратегируют......однако......
В своей лучшей форме он. Скатался на олимпиаду, надавал интервью там, здесь, а на ЧР отбегал только одну гонку. Пока мешки ворочать не получается у него, только первая часть поговорки.
Судя по задержке ответа , Волков вполне может за Эстонию выступать
