Лыжи. Чемпионат России-2026. Команда Ларькова и Забалуева выиграла эстафету, команда Большунова и Ардашева – 2-я

Команда Волкова и Забалуева выиграла лыжную эстафету на чемпионате России.

Сегодня на чемпионате России по лыжам в Южно-Сахалинске прошла мужская эстафета.

ФосАгро Чемпионат России по лыжным гонкам-2026

Южно-Сахалинск

Мужчины

Эстафета

1. Татарстан-2 (Андрей Ларьков, Владислав Осипов, Денис Филимонов, Сергей Забалуев) – 1:13.31,6

2. Татарстан-1 (Антон Тимашов, Сергей Ардашев, Иван Горбунов, Александр Большунов) – 0,1

3. Коми-1 (Илья Порошкин, Алексей Виценко, Евгений Семяшкин, Кирилл Кочегаров) – 0,5

4. Тюменская область (Иван Якимушкин, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Артем Мальцев) – 1,8

5. Ленинградская область (Егор Гусак, Илья Трегубов, Никита Денисов, Александр Бакуров) – 1.45,5

6. ХМАО-Югра (Андрей Кузнецов, Константин Тиунов, Андрей Мельниченко, Егор Митрошин) – 2.16,2...

8. Татарстан-3 (Владислав Афанасьев, Владимир Фролов, Виктор Иванов, Вячеслав Мамичев) – 2.56,1...

11. Красноярский край (Виктор Жуль, Дмитрий Жуль, Павел Соловьев, Данила Карпасюк) – 5.13,2

