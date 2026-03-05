  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Лыжи. Чемпионат России-2026. Команда Ларькова и Забалуева выиграла эстафету, команда Большунова и Ардашева – 2-я
236

Лыжи. Чемпионат России-2026. Команда Ларькова и Забалуева выиграла эстафету, команда Большунова и Ардашева – 2-я

Команда Волкова и Забалуева выиграла лыжную эстафету на чемпионате России.

Сегодня на чемпионате России по лыжам в Южно-Сахалинске прошла мужская эстафета.

ФосАгро Чемпионат России по лыжным гонкам-2026

Южно-Сахалинск

Мужчины

Эстафета

1. Татарстан-2 (Андрей Ларьков, Владислав Осипов, Денис Филимонов, Сергей Забалуев) – 1:13.31,6

2. Татарстан-1 (Антон Тимашов, Сергей Ардашев, Иван Горбунов, Александр Большунов) – 0,1

3. Коми-1 (Илья Порошкин, Алексей Виценко, Евгений Семяшкин, Кирилл Кочегаров) – 0,5

4. Тюменская область (Иван Якимушкин, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Артем Мальцев) – 1,8

5. Ленинградская область (Егор Гусак, Илья Трегубов, Никита Денисов, Александр Бакуров) – 1.45,5

6. ХМАО-Югра (Андрей Кузнецов, Константин Тиунов, Андрей Мельниченко, Егор Митрошин) – 2.16,2...

8. Татарстан-3 (Владислав Афанасьев, Владимир Фролов, Виктор Иванов, Вячеслав Мамичев) – 2.56,1...

11. Красноярский край (Виктор Жуль, Дмитрий Жуль, Павел Соловьев, Данила Карпасюк) – 5.13,2

Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
результаты
logoсборная России (лыжные гонки)
эстафета
logoлыжные гонки
чемпионат России
Егор Гусак
logoВиктор Жуль
Владимир Фролов
logoАлександр Большунов
logoСергей Ардашев
logoИлья Порошкин
logoНикита Денисов
logoСергей Волков
logoДенис Спицов
logoАндрей Мельниченко
logoДмитрий Жуль
Вячеслав Мамичев
logoАндрей Ларьков
logoАлексей Виценко
Илья Трегубов
logoАртем Мальцев
logoАлексей Червоткин
logoЕвгений Семяшкин
logoАлександр Бакуров
Владислав Осипов
logoИван Горбунов
logoЕгор Митрошин
logoКонстантин Тиунов
Владислав Афанасьев
Данила Карпасюк
logoПавел Соловьев
Кирилл Кочегаров
Андрей Кузнецов (2000)
Виктор Иванов
logoИван Якимушкин
logoАнтон Тимашов
logoСергей Забалуев
236 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Забалуев сводил в школу Большунова. Вот так, приезжай, забирай медали. Младшие отшлепали старших творищей
Ответ SkiSiber
Забалуев сводил в школу Большунова. Вот так, приезжай, забирай медали. Младшие отшлепали старших творищей
Архангельский татарин отшлепал брянского
Ответ SkiSiber
Забалуев сводил в школу Большунова. Вот так, приезжай, забирай медали. Младшие отшлепали старших творищей
Комментарий скрыт
Намазали лыжи гуталином враги
Простите меня фанаты Большунова. Да, он - самый титулованный спортсмен России. Но не надо же быть, как человек таким г... ПОБЕДИТЕЛЬ жмет ему руку (обычно происходит наоборот - победителя поздравляют), а Великий ноль эмоций. Ну порадуйся ты за других ребят, что они могут, как ты, лучше тебя... Не приятно. Не знаю было ли такое в нашей команде такое когда-то
Ответ Сергей Лепехин
Простите меня фанаты Большунова. Да, он - самый титулованный спортсмен России. Но не надо же быть, как человек таким г... ПОБЕДИТЕЛЬ жмет ему руку (обычно происходит наоборот - победителя поздравляют), а Великий ноль эмоций. Ну порадуйся ты за других ребят, что они могут, как ты, лучше тебя... Не приятно. Не знаю было ли такое в нашей команде такое когда-то
Он не самый титулованный спортмен России
Ответ SophiDemonenok
Он не самый титулованный спортмен России
Наверно, ошибся про спортсмена, имел ввиду лыжник. Или опять ошибся ?
В этом безумном современном мире есть один островок стабильности - гангстер раздаёт в эстафетах
Кстати тут возможно ошибка тренера. Большунова и Ардашева надо было менять местами
Ответ Guillermo
Кстати тут возможно ошибка тренера. Большунова и Ардашева надо было менять местами
Ардашев сказал что он сам захотел классикой бежать, потому что в смешанной бежал коньком. Тут ошибка Большунова, не фиг было рюкзачить
Ответ Иван Иванов
Ардашев сказал что он сам захотел классикой бежать, потому что в смешанной бежал коньком. Тут ошибка Большунова, не фиг было рюкзачить
Да какое рюкзачество, если они пешком шли?)
Вот за что уважаю Червоткина. Никогда не рюкзачит в эстафетах. Даже вот в таких. Всегда пытается сделать отрыв. Не всегда сие удаётся, но старается
Ответ Вячеслав Клименко
Вот за что уважаю Червоткина. Никогда не рюкзачит в эстафетах. Даже вот в таких. Всегда пытается сделать отрыв. Не всегда сие удаётся, но старается
Согласны на все 100! Спортсменнище с Большой буквы- Алексей Червоткин. Работяга из работяг. Вот он- настоящий мужик. Выдержанный и позитивный. Никогда в игры и поддавки не играет. А наш Великий- заигрался уже до неприличия.
Мда. Даже если допустят на международку Болле, отлетать на финише он будет не только от Клэбо, как раньше, но и от всех остальных норвежцев, кто приедет в пачке на финиш. Надо чтобы его допустили, пусть поймет свой реальный уровень и перестанет бахвалиться, что отобрал бы медали у Клэбо.
Ответ Александр Исаев
Мда. Даже если допустят на международку Болле, отлетать на финише он будет не только от Клэбо, как раньше, но и от всех остальных норвежцев, кто приедет в пачке на финиш. Надо чтобы его допустили, пусть поймет свой реальный уровень и перестанет бахвалиться, что отобрал бы медали у Клэбо.
Зачем так принижать нашим лыжников? Четвёрка шла ровно, пришли вместе. Т.е. по вашему что все наши парни будут позади норвежцев всех?
Ответ GrafLisik
Зачем так принижать нашим лыжников? Четвёрка шла ровно, пришли вместе. Т.е. по вашему что все наши парни будут позади норвежцев всех?
Остальные наши не доедут в этой пачке с норвежцами до финиша. Единственные, кто потенциально способен выдержать такой темп: Коростелев, Ардашев, Большунов. На финиш Ардашева на международном уровне интересно посмотреть.
Забалуев молодец, конечно, Сан Саныч тоже хорошо пробежал. Но больше всего рад за 36-летнего Андрея Ларькова. Вот человек держит уровень столько лет
Ну вот Леха Червоткин все и сказал. Не видит никакого смысла бежать 50км. Большунов наверное думает также. Вот зачем выбирать такие трассы на чемпионат России? Что они вообще дают?
Ответ grag68
Ну вот Леха Червоткин все и сказал. Не видит никакого смысла бежать 50км. Большунов наверное думает также. Вот зачем выбирать такие трассы на чемпионат России? Что они вообще дают?
Можно подробнее, почему?
Ответ Guillermo
Можно подробнее, почему?
Говорит что убежать тут не реально, все будут ходить гулять, ну и так далее
Фирменное кислое лицо на финише.
Ответ tiunov
Фирменное кислое лицо на финише.
и
Ответ tiunov
Фирменное кислое лицо на финише.
Вы про кого? Если пришли только набросить ( у вас всего один коммент), и тот не про гонку, а только включили Дом2. У Саши нормальное лицо, как и у остальных: улыбаются, раздают автографы, а есть и серьёзные. А вам надо чтобы ржали во всё горло?
Лыжи в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
❄️ Лыжи. Кубок мира. Непряева стала 4-й в классической «разделке» на 10 км, Карлссон победила, Сван – 2-я, Диггинс – 3-я
17 минут назад
Сергей Турышев: «У Кудисовой диагностированы легкое сотрясение мозга и ушиб копчика. Сегодня ее состояние уже лучше»
19 минут назад
Кусургашева о столкновении с собакой: «Она выскочила под ноги, я влетела в нее на скорости. Ребро немного ушибла»
42 минуты назад
Вяльбе о критике: «Раньше я переживала, мне было неприятно. Сейчас просто не читаю»
сегодня, 09:29
Александр Большунов: «Еще не то состояние, когда я могу уверенно бежать и выигрывать»
сегодня, 09:17
Евгений Семяшкин: «Ночью мне приснилось, что выиграл с отрывом. Но и бронза – замечательно»
сегодня, 09:04
Андрей Мельниченко: «Я вроде начал догонять Большунова в конце гонки. Но парни не поддержали, и он начал уходить»
сегодня, 08:54
Филиппов стал 14-м в вертикальной гонке на чемпионате Европы, Рачинская заняла 8-е место
сегодня, 08:23
Ски-альпинистка Пшеничная выиграла золото в вертикальной гонке на юниорском чемпионате Европы
сегодня, 08:16
Вяльбе о том, как лыжники празднуют 8 марта: «Как правило, в этот день или после него у нас гонка, поэтому гуляний нет»
сегодня, 08:03
Ко всем новостям
Последние новости
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
В чем выступят наши лыжники на Олимпиаде-2026? Распаковка от тренера – на ВидеоСпортсе’‘
18 февраля, 10:54ВидеоСпортс"
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Виталий Смирнов: «Я не помню ни одной Олимпиады, на которой бы журналисты не писали, что город не готов к Играм»
5 февраля, 18:04
14 февраля в Москве пройдет второй старт лыжной ретро-гонки «Это все еще я»
5 февраля, 13:34
Рекомендуем