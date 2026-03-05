Лыжи. Чемпионат России-2026. Команда Ларькова и Забалуева выиграла эстафету, команда Большунова и Ардашева – 2-я
Сегодня на чемпионате России по лыжам в Южно-Сахалинске прошла мужская эстафета.
ФосАгро Чемпионат России по лыжным гонкам-2026
Южно-Сахалинск
Мужчины
Эстафета
1. Татарстан-2 (Андрей Ларьков, Владислав Осипов, Денис Филимонов, Сергей Забалуев) – 1:13.31,6
2. Татарстан-1 (Антон Тимашов, Сергей Ардашев, Иван Горбунов, Александр Большунов) – 0,1
3. Коми-1 (Илья Порошкин, Алексей Виценко, Евгений Семяшкин, Кирилл Кочегаров) – 0,5
4. Тюменская область (Иван Якимушкин, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Артем Мальцев) – 1,8
5. Ленинградская область (Егор Гусак, Илья Трегубов, Никита Денисов, Александр Бакуров) – 1.45,5
6. ХМАО-Югра (Андрей Кузнецов, Константин Тиунов, Андрей Мельниченко, Егор Митрошин) – 2.16,2...
8. Татарстан-3 (Владислав Афанасьев, Владимир Фролов, Виктор Иванов, Вячеслав Мамичев) – 2.56,1...
11. Красноярский край (Виктор Жуль, Дмитрий Жуль, Павел Соловьев, Данила Карпасюк) – 5.13,2
