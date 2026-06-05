Степанова опубликовала фото с ПМЭФ: «Мы, лыжники, далеко ушли вперед в современности мышления. Чем могут ответить биатлон, коньки, другие зимние виды спорта?»

Степанова: лыжники ушли далеко вперед в современности мышления.

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова поделилась фотографиями с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Внимание на фото. При всем искреннем уважении к коллегам, представителей какого вида спорта больше всего на фото? На фото, замечу, с ПМЭФ, Международного экономического форума? Правильно, лыжные гонки лидируют!

А теперь пораскиньте мозгами и вспомните. Вспомните успешные многопрофильные бизнесы Крюкова и Панжинского, личные бренды спорттоваров Большунова и Ступак. И, конечно, действительно уникальный мультиталант Легкова, настоящего инфлюенсера национального масштаба и нашего неформального капитана.

Чем может на это ответить биатлон? А коньки? Чем может ответить любой другой зимний вид спорта, кроме фигурного катания?

Мы, лыжники, далеко ушли вперед в современности мышления. Спортивная карьера – это не вся жизнь. Это лишь способ заявить о себе для дальнейшего развития и личной реализации. Жаль, если кому-то это не нравится – но это верный путь, в этом я убеждена», – написала Степанова.

Фотографии опубликованы в телеграм-канале спортсменки: https://t.me/NikaStepp01/3428

Фото: t.me/NikaStepp01