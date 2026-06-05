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Степанова опубликовала фото с ПМЭФ: «Мы, лыжники, далеко ушли вперед в современности мышления. Чем могут ответить биатлон, коньки, другие зимние виды спорта?»

Степанова: лыжники ушли далеко вперед в современности мышления.

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова поделилась фотографиями с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). 

«Внимание на фото. При всем искреннем уважении к коллегам, представителей какого вида спорта больше всего на фото? На фото, замечу, с ПМЭФ, Международного экономического форума? Правильно, лыжные гонки лидируют!

А теперь пораскиньте мозгами и вспомните. Вспомните успешные многопрофильные бизнесы Крюкова и Панжинского, личные бренды спорттоваров Большунова и Ступак. И, конечно, действительно уникальный мультиталант Легкова, настоящего инфлюенсера национального масштаба и нашего неформального капитана.

Чем может на это ответить биатлон? А коньки? Чем может ответить любой другой зимний вид спорта, кроме фигурного катания?

Мы, лыжники, далеко ушли вперед в современности мышления. Спортивная карьера – это не вся жизнь. Это лишь способ заявить о себе для дальнейшего развития и личной реализации. Жаль, если кому-то это не нравится – но это верный путь, в этом я убеждена», – написала Степанова. 

Фотографии опубликованы в телеграм-канале спортсменки: https://t.me/NikaStepp01/3428

Фото: t.me/NikaStepp01

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Степановой
logoлыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
logoВероника Степанова

Комментарии

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какая же она дешёвая во всём
хуже нет ничего для женщины, чем быть дешёвой
ОтветБорис_1117003684
какая же она дешёвая во всём хуже нет ничего для женщины, чем быть дешёвой
Не дешевая, а нишевая
ОтветAndrey Scheredin
Не дешевая, а нишевая
Нишевая это Лада Веста Спорт, а она не дешевая. А Степанова дешевая. Вот так.
Степанова опубликовала фото с ПМЭФ: «Мы, лыжники, далеко ушли вперед в современности мышления..."
Вы,лыжники,вообще далеко от мышления ушли...
И Карелин тоже лыжник?
ОтветСергей Круг
Степанова опубликовала фото с ПМЭФ: «Мы, лыжники, далеко ушли вперед в современности мышления..." Вы,лыжники,вообще далеко от мышления ушли... И Карелин тоже лыжник?
и Киселёва?
ОтветСергей Круг
Степанова опубликовала фото с ПМЭФ: «Мы, лыжники, далеко ушли вперед в современности мышления..." Вы,лыжники,вообще далеко от мышления ушли... И Карелин тоже лыжник?
В душе...
В 26 году про развитие экономики говорить смешно. Пмэф на фоне горящего НПЗ - без комментариев. Все пытаются делать хорошую мину при плохой игре, но это ни у кого не получается. Как пел Егор Летов: винтовка это праздник, всё летит в #####!
ОтветЕбздрогыч
В 26 году про развитие экономики говорить смешно. Пмэф на фоне горящего НПЗ - без комментариев. Все пытаются делать хорошую мину при плохой игре, но это ни у кого не получается. Как пел Егор Летов: винтовка это праздник, всё летит в #####!
Комментарий скрыт
ОтветЕбздрогыч
В 26 году про развитие экономики говорить смешно. Пмэф на фоне горящего НПЗ - без комментариев. Все пытаются делать хорошую мину при плохой игре, но это ни у кого не получается. Как пел Егор Летов: винтовка это праздник, всё летит в #####!
Комментарий скрыт
На этом ПМЭФ и Милохин дурью маялся, это уже давно не серьёзное мероприятие, а просто позёрская сходка. Поэтому была бы Вероника посмышленнее то промолчала бы, но...
ОтветПокерный Футбол
На этом ПМЭФ и Милохин дурью маялся, это уже давно не серьёзное мероприятие, а просто позёрская сходка. Поэтому была бы Вероника посмышленнее то промолчала бы, но...
Сегодня послушал новости Коммерсантъ про ПМЭФ. Раньше были многомиллиардные международные соглашения, сегодня - политические комментарии президента во время интервью международным изданиям и как и где можно потусить во время форума и всё. Международное экономическое событие превратилось в русский дом на ОИ.
ОтветПокерный Футбол
На этом ПМЭФ и Милохин дурью маялся, это уже давно не серьёзное мероприятие, а просто позёрская сходка. Поэтому была бы Вероника посмышленнее то промолчала бы, но...
Комментарий скрыт
А экономисты какие-нибудь есть на этом Форуме?
Ответгимнолюб
А экономисты какие-нибудь есть на этом Форуме?
Экономисты решают вопросы не под камерами. А эти лыжники приехали лицом поработать, потому что модном они не умеют.
Ответгимнолюб
А экономисты какие-нибудь есть на этом Форуме?
Да, талибы
Если бы Роман Ротенберг родился женщиной, он бы стал Вероникой Степановой
ОтветJoe Burrow
Если бы Роман Ротенберг родился женщиной, он бы стал Вероникой Степановой
Не стал бы; полученное образование РР ни в какие рамки не шло бы с образованием, полученной С. Другой калибр, коллега.)
И это говорит человек, вся задача которого не уйти за пределы заранее проложенной лыжни. Любой командный вид спорта, в плане мышления, вне конкуренции. Это как сравнивать трамвай и автомобиль в плане вариативности движения.
Стою на асфальте в лыжи обутый.
Толи лыжи не едут, толи я ########.
Не заметил в принципе какого-либо мышления у Степановой. Производить информационный шум и хайпить великодержавными глупостями это не мышление.
ОтветDr. Sheldon Cooper
Не заметил в принципе какого-либо мышления у Степановой. Производить информационный шум и хайпить великодержавными глупостями это не мышление.
Зато она все видит, все слышит, все запоминает:))
Она уже занимает кресло на Охотном ряду, или только пробивает себя путь туда языком и тупостью?
ОтветСергей Анисимов
Она уже занимает кресло на Охотном ряду, или только пробивает себя путь туда языком и тупостью?
Лыжными палками
ОтветСергей Анисимов
Она уже занимает кресло на Охотном ряду, или только пробивает себя путь туда языком и тупостью?
это раньше писали из-под руля, сейчас пишут из-под кнопки))
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