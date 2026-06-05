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Михаил Дегтярев: «Расходы на спорт в стране – это 610 млрд рублей в год федеральных и региональных средств, а также вложений крупного бизнеса»

Дегтярев: в России на спорт расходуется 610 млрд рублей в год.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что расходы на спорт в России составляют 610 миллиардов рублей в год. 

«Благодаря госпрограмме «Спорт России», ставшей в 2025 году комплексной, мы впервые получили внятную картину расходов на спорт в стране: это 610 млрд рублей в год федеральных и региональных средств, а также вложений крупного бизнеса.

Создан Российский спортивный фонд. Финансирование спорта за счет букмекеров было и ранее, но впервые распределение этих средств – порядка 40 млрд рублей в год – перестало происходить автоматически и стало конкурсным. Федерации теперь несут ответственность за результат расходования этих денег.

Уточняются национальные цели и задачи в развитии отрасли. Например, впервые удовлетворенность граждан имеющимися возможностями для занятий спортом включена в KPI губернаторов. Мы проводим цифровизацию отрасли; цифровая платформа «Мой спорт» помогает улучшить качество нашей статистики», – написал Дегтярев в колонке для «Ведомостей». 

Меньше на футбол и поддержка обездоленных федераций. Как теперь распределяют деньги букмекеров в спорте

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Ведомости
logoМихаил Дегтярев
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Российский спортивный фонд
logoПолитика

Комментарии

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Что-то не видно этих миллиардов в спорте. А вот как богатеют спортивные чиновники - видно, хоть они и прячутся..
Михаил Дегтярев: «Расходы на спорт в стране – это 610 млрд рублей в год...
То-то бизнесмены и депутаты в спорт потянулись...
Для массового занятия спорта нужны не KPI губернаторов, а 2 вещи: популярность ЗОЖ в обществе и чтобы было на что заниматься этим самым спортом, ибо личные расходы (и часто совсем не малые - на экипировку и инвентарь, оплату места занятий) все равно присутствуют.
Свистоплёт, где бесплатные секции для детей?
Ответwshnmn
Свистоплёт, где бесплатные секции для детей?
В Навка арене для дочки Пескоаа.
А крупный бизнес свои карманные вкладывает, или все те же народные?
А сколько из этих средств доходит до спорта не считали?
Интересно какой бюджет у Российского спортивного фонда и какие там зарплаты
Ну и где бесплатный массовый спорт?
А расходы на СВО какие?
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