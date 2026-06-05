Михаил Дегтярев: «Расходы на спорт в стране – это 610 млрд рублей в год федеральных и региональных средств, а также вложений крупного бизнеса»

Дегтярев: в России на спорт расходуется 610 млрд рублей в год.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что расходы на спорт в России составляют 610 миллиардов рублей в год.

«Благодаря госпрограмме «Спорт России», ставшей в 2025 году комплексной, мы впервые получили внятную картину расходов на спорт в стране: это 610 млрд рублей в год федеральных и региональных средств, а также вложений крупного бизнеса.

Создан Российский спортивный фонд. Финансирование спорта за счет букмекеров было и ранее, но впервые распределение этих средств – порядка 40 млрд рублей в год – перестало происходить автоматически и стало конкурсным. Федерации теперь несут ответственность за результат расходования этих денег.

Уточняются национальные цели и задачи в развитии отрасли. Например, впервые удовлетворенность граждан имеющимися возможностями для занятий спортом включена в KPI губернаторов. Мы проводим цифровизацию отрасли; цифровая платформа «Мой спорт» помогает улучшить качество нашей статистики», – написал Дегтярев в колонке для «Ведомостей».

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