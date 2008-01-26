Устюгов и Ретивых написали письма в МОК с просьбой объяснить причины недопуска до Пхенчхана-2018

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что двукратный чемпион мира Сергей Устюгов написал письмо в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой объяснить причины недопуска до Пхенчхана-2018.
Такое же письмо отправил и другой российский лыжник – Глеб Ретивых. Ранее аналогичные письма в МОК написали олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин и шестикратный чемпион Игр в шорт-треке Виктор Ан.
Официальный ответ МОК будет являться формальным решением, который спортсмен может обжаловать в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Олимпиада в Пхенчхане состоится с 9 по 25 февраля. МОК одобрил 169 заявок российских спортсменов, которые выступят на Играх под нейтральным флагом.
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