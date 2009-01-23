Павел Колобков: «Спортсмены, которые не примут участия в Играх, получат финансовую и юридическую поддержку»

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал решение Международного олимпийского комитета ( ) отказать в допуске до Пхенчхана-2018 лидерам сборных.

«Никогда такие решения не принимались. Сейчас направляет письмо в МОК с просьбой разъяснить критерии допуска.

Потом все спортсмены, которые не примут участия в Играх, получат и юридическую, и финансовую поддержку.

Списки предварительные. Окончательные поступят в ближайшее время», – сказал Колобков в эфире телеканала «Матч ТВ».

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