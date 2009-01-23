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    Павел Колобков: «Спортсмены, которые не примут участия в Играх, получат финансовую и юридическую поддержку»

    Теги МОК сборная России ОКР сборная России жен Павел Колобков Пхенчхан-2018 Министерство спорта России

    Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) отказать в допуске до Пхенчхана-2018 лидерам сборных.

    «Никогда такие решения не принимались. Сейчас ОКР направляет письмо в МОК с просьбой разъяснить критерии допуска.

    Потом все спортсмены, которые не примут участия в Играх, получат и юридическую, и финансовую поддержку.

    Списки предварительные. Окончательные поступят в ближайшее время», – сказал Колобков в эфире телеканала «Матч ТВ».

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