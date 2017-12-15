Госдума России приняла закон об отстранении тренеров, нарушивших антидопинговые правила

Государственная Дума России в третьем чтении приняла законопроект, предусматривающий отстранение от работы тренеров в случае нарушения ими антидопинговых правил.

Согласно документу, деятельность тренера должна быть приостановлена в том случае, если установлен факт наличия у специалиста любой заращенной субстанции или метода.

Трудовой договор может быть разорван, если тренер причастен к распространению или попытке распространения запрещенных препаратов, а также к фальсификации любой составляющей допинг-контроля.

Также временное отстранение тренера может вступить в силу, если установлен факт помощи, поощрения, подстрекательства, сокрытия или любого другого участия в нарушении антидопинговых правил.

Кроме того, трудовой договор со специалистом может быть разорван, если тот любым другим образом нарушил российские или международные антидопинговые правила.

Определять случаи нарушения закона, а также устанавливать порядок отстранения специалистов от должности будет Министерство спорта России.