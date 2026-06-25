«Обезьяна давно превратилась в человека, который изобрел самолет, интернет и Олимпийские игры. А крокодилы как плавали по мутной Лимпопо, так и плавают». Степанова порассуждала об эволюции

Лыжница Вероника Степанова порассуждала об эволюции, упомянув об Олимпиаде.

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова порассуждала об эволюции, опубликовав в своем телеграм-канале пост на эту тему.

«Об эволюции.

Давно это было...

... Сидела как то обезьяна на берегу мутной реки Лимпопо и шкурку от банана в воде полоскала. Проплывал мимо крокодил, увидел обезьяну и спрашивает:

– Обезьяна, что делаешь? Зачем?!

– Дай рубль – скажу!

Крокодил дал обезьяне рубль, а она и говорит:

– Шкурку от банана полощу

– Ну и дура же ты, обезьяна!

– Ну, дура не дура, а рублей 50-60 в день от таких умных имею!

С тех прошло примерно миллион лет. Обезьяна давно превратилась в человека, который изобрел самолет, интернет и Олимпийские игры среди прочего. А крокодилы как плавали по мутной реке Лимпопо, так и плавают», – написала 25-летняя Степанова.