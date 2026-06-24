Олимпийский чемпион по горным лыжам Боде Миллер был арестован за хранение псилоцибиновых грибов

Олимпийский чемпион Боде Миллер арестован за хранение псилоцибиновых грибов.

Олимпийский чемпион 2010 года американский горнолыжник Боде Миллер был арестован за хранение наркотиков.

По информации Associated Press, 6 июня у Миллера нашли пакет, содержащий 4,1 грамма псилоцибиновых грибов. Как уточняет TMZ, экс-спортсмена уже освободили из-под стражи после внесения залога в 5 тысяч долларов.

Миллер рассказал в соцсети, что его остановили во время поездки на машине вместе с другом. При этом у попутчика обнаружили небольшое количество каннабиса и принадлежности для употребления, о которых сам Миллер, по его словам, не знал. О каких-либо других веществах в публикации в соцсети не упоминается.

Олимпийский чемпион также заявил о своей невиновности и выразил надежду, что обвинения снимут после того, как будут рассмотрены обстоятельства дела.

Миллеру 48 лет, на его счету в общей сложности шесть медалей на Олимпийских играх (1 золото – 3 серебра – 2 бронзы) и пять на чемпионатах мира (4-1-0). Он завершил спортивную карьеру в 2017-м.