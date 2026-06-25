Ски-альпинизм утвержден в программе Олимпийских игр 2030 года

Ски-альпинизм утвержден в программе зимней Олимпиады-2030.

Международный олимпийский комитет (МОК ) утвердил ски-альпинизм в программе зимних Игр 2030 года, которые пройдут во Французских Альпах.

Решение принято на конгрессе МОК в Лозанне.

Планируется провести пять соревнований в двух дисциплинах.

Впервые ски-альпинизм был представлен на Олимпиаде-2026 в Милане. Россиянин Никита Филиппов завоевал серебро в спринте.