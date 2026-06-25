Ски-альпинизм утвержден в программе Олимпийских игр 2030 года
Ски-альпинизм утвержден в программе зимней Олимпиады-2030.
Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил ски-альпинизм в программе зимних Игр 2030 года, которые пройдут во Французских Альпах.
Решение принято на конгрессе МОК в Лозанне.
Планируется провести пять соревнований в двух дисциплинах.
Впервые ски-альпинизм был представлен на Олимпиаде-2026 в Милане. Россиянин Никита Филиппов завоевал серебро в спринте.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: МОК
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