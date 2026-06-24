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  4. Олимпийский чемпион Крюков: «Спортсмены должны быть как голодные собаки: сидеть на цепи, а как только эту цепь снимают – мчаться к победе»

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Олимпийский чемпион Крюков: «Спортсмены должны быть как голодные собаки: сидеть на цепи, а как только эту цепь снимают – мчаться к победе»
Олимпийский чемпион Крюков: спортсмены должны быть как голодные собаки.

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков считает, что спортсмены могут показывать высокие результаты даже после длительного отстранения.

«Спортсмены должны быть как голодные собаки: сидеть на цепи, а как только эту цепь снимают – мчаться к победе», – сказал Крюков в разговоре с юнкорами в ВДЦ «Орленок», добавив, что спортсмен может защититься только одним способом – своими результатами.

Ранее Крюков предположил, что активное снятие санкций с российских спортсменов в зимних видах спорта может начаться через пару лет.

«Они хотят, чтобы у нас не было так называемой скамейки запасных, где мы можем выбирать из большого числа мотивированных и хорошо подготовленных запасных спортсменов», – сказал Крюков.

В 2022 году Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от соревнований. В сезоне-2025/26 разрешила выступать им в нейтральном статусе, однако многие лидеры сборной так и не получили допуск.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: РИА Новости
отстранение и возвращение России
logoНикита Крюков
logoсборная России (лыжные гонки)
logoлыжные гонки

Комментарии

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Денег не давать, не кормить, по окончанию сразу пенсия 25000 рублей.
Звучит очень не очень! Лучше иногда промолчать.
Потому то советский спорт и был успешным...все на цепи...
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