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    Освальд рекомендовал МОК аннулировать результаты российских лыжников в Сочи-2014 и отстранить команду от Игр-2018

    Теги Сочи-2014 допинг лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Александр Легков Евгения Шаповалова МОК ФЛГР Юлия Иванова Максим Вылегжанин Елена Вяльбе Пхенчхан-2018 Алексей Петухов Евгений Белов Денис Освальд

    Президент федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что комиссия под руководством Дениса Освальда рекомендовала Международному олимпийскому комитета (МОК) аннулировать результаты сборной России по лыжным гонкам в Сочи-2014 и не допускать команду к Пхенчхану-2018.

    «Если это и будет дисквалификация... Как просил главный наш оппонент в комиссии – вся команда должна быть дисквалифицирована и аннулированы результаты Сочи, и нельзя допускать (лыжников РФ) до следующих Олимпийских игр.

    Тем не менее, он сказал, что решение должен принимать МОК, а все это – его пожелания. Мы готовы подождать еще неделю или даже две», – сказала Вяльбе.

    Сегодня в Лозанне в штаб-квартире МОК прошли слушания по шести отстраненным российским лыжникам.

    Россияне Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова подозреваются в причастности к манипуляциям с допинг-пробами в Сочи-2014.

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