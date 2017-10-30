Освальд рекомендовал МОК аннулировать результаты российских лыжников в Сочи-2014 и отстранить команду от Игр-2018

Президент федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что комиссия под руководством Дениса Освальда рекомендовала Международному олимпийскому комитета (МОК) аннулировать результаты сборной России по лыжным гонкам в Сочи-2014 и не допускать команду к Пхенчхану-2018.

«Если это и будет дисквалификация... Как просил главный наш оппонент в комиссии – вся команда должна быть дисквалифицирована и аннулированы результаты Сочи, и нельзя допускать (лыжников РФ) до следующих Олимпийских игр.

Тем не менее, он сказал, что решение должен принимать МОК, а все это – его пожелания. Мы готовы подождать еще неделю или даже две», – сказала Вяльбе.

Сегодня в Лозанне в штаб-квартире МОК прошли слушания по шести отстраненным российским лыжникам.

Россияне Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова подозреваются в причастности к манипуляциям с допинг-пробами в Сочи-2014.

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