Петтер Нортуг возглавил «греблю викингов» перед матчем Норвегии и Франции на ЧМ. Лыжник бил в барабан на площади в Осло, где собралось более 10 тысяч фанатов
Петтер Нортуг возглавил «греблю викингов» перед матчем Норвегии и Франции на ЧМ.
Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг возглавил акцию норвежских фанатов в Осло перед футбольным матчем с Францией.
26 июня на чемпионате мира пройдет заключительный тур группы I. Норвегия и Франция, уже обеспечившие себе выход в 1/16 финала, сыграют друг с другом в Фоксборо (США).
Перед игрой более 10 тысяч болельщиков в Осло собрались на площади Королевского дворца. Они изобразили греблю викингов, в то время Нортуг бил в барабан.
Ранее норвежские футболисты таким же образом отпраздновали победу над Сенегалом (3:2) на ЧМ.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: инстаграм Петтера Нортуга
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