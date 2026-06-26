  1. Спортс
  2. Лыжи
  3. Новости

  4. Петтер Нортуг возглавил «греблю викингов» перед матчем Норвегии и Франции на ЧМ. Лыжник бил в барабан на площади в Осло, где собралось более 10 тысяч фанатов

Видео
0
Петтер Нортуг возглавил «греблю викингов» перед матчем Норвегии и Франции на ЧМ. Лыжник бил в барабан на площади в Осло, где собралось более 10 тысяч фанатов
Петтер Нортуг возглавил «греблю викингов» перед матчем Норвегии и Франции на ЧМ.

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг возглавил акцию норвежских фанатов в Осло перед футбольным матчем с Францией.

26 июня на чемпионате мира пройдет заключительный тур группы I. Норвегия и Франция, уже обеспечившие себе выход в 1/16 финала, сыграют друг с другом в Фоксборо (США).

Перед игрой более 10 тысяч болельщиков в Осло собрались на площади Королевского дворца. Они изобразили греблю викингов, в то время Нортуг бил в барабан.

Ранее норвежские футболисты таким же образом отпраздновали победу над Сенегалом (3:2) на ЧМ.

Красота дня: норвежцы гребут вместе с фанатами

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: инстаграм Петтера Нортуга
logoПеттер Нортуг
logoлыжные гонки
logoсборная Норвегии
logoСборная Норвегии по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Франции по футболу
видео
видео

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
только тренер то второй состав поставил, лол
лично у меня вся эта норвежская гребля вызывает одну единственную ассоциацию... песня Скованные одной цепью из фильма Стиляги
Страны с позитивным взглядом на мир, а не вечными запретами и ограничениями
Лыжи в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
«Надеемся, на основании поправок последуют решения, которые помогут восстановить в правах наших атлетов». Депутат Свищев об изменении Олимпийской хартии
вчера, 21:23
«Обезьяна давно превратилась в человека, который изобрел самолет, интернет и Олимпийские игры. А крокодилы как плавали по мутной Лимпопо, так и плавают». Степанова порассуждала об эволюции
вчера, 21:17
Никита Филиппов: «До следующих ОИ-2030 планирую выступать. Хочется не только быть спринтером, но и взять медали во всех дисциплинах»
вчера, 17:24
Ски-альпинизм утвержден в программе Олимпийских игр 2030 года
вчера, 13:35
Филиппов о гранте от МОК: «Планирую подавать заявку. Надеюсь, они не скажут, что нейтральным спортсменам не будут давать»
24 июня, 21:11
Дмитрий Свищев: «Будем надеяться, что поправки в Олимпийскую хартию не останутся просто текстом и пустой декларацией»
24 июня, 18:47
Большунов и его супруга ждут второго ребенка, рассказала Вяльбе: «Александр приступит к предсезонным сборам после июля»
24 июня, 15:30
Олимпийский чемпион по горным лыжам Боде Миллер был арестован за хранение псилоцибиновых грибов
24 июня, 14:02
Олимпийский чемпион Крюков: «Спортсмены должны быть как голодные собаки: сидеть на цепи, а как только эту цепь снимают – мчаться к победе»
24 июня, 13:17
Крюков об отстранении россиян: «На мой взгляд, через пару лет активно начнут снимать ограничения с зимних видов»
23 июня, 17:54
Ко всем новостям
Последние новости
Филиппов о биатлоне: «Не исключаю возможность проверить себя на каком‑нибудь из соревнований»
10 июня, 21:54
Председатель Российского студенческого спортивного союза: «Благодарны нашим коллегам из FISU за решение, принятое в интересах спортсменов»
27 мая, 11:05
Ски-альпинист Филиппов: «Из иностранных футболистов мне нравится Роналду за его трудолюбие. Буду болеть за него на ЧМ»
22 мая, 13:53
Одерматт и Шиффрин победили в общих зачетах Кубка мира по горным лыжам
25 марта, 17:09
Клэбо и Диггинс победили в дистанционных зачетах Кубка мира по лыжам, Коростелев – 11-й, Непряева – 18-я
22 марта, 23:52
Крянин об объединении федераций лыжных видов: «Решение приняли для выстраивания четкой системы»
20 марта, 11:00
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
16 марта, 16:19
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
16 марта, 13:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 17:58
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 13:01