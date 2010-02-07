CAS не будет принимать решения по делам Юскова, Кулижникова и еще 4 россиян в ближайшее время

Спортивный арбитражный суд ( ) не будет принимать решение по делам 6 российских атлетов с допинговым прошлым в ближайшее время.

«Решение по 6 спортсменам, которые были не приглашены на в связи с допинговым прошлым, не будет принято в кратчайшие сроки. Их дела мы будем рассматривать уже в Швейцарии», – заявил представитель CAS.

Ранее конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников, прыгун с трамплина Дмитрий Васильев, представительница шорт-трека Татьяна Бородулина, а также биатлонисты Ирина Старых и обратились в швейцарский гражданский суд.