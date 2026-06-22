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Соревнования по конькобежному спорту на Олимпиаде-2030 пройдут в Нидерландах
Конькобежный спорт на Олимпиаде-2030 пройдет в Нидерландах.

Соревнования по конькобежному спорту на Олимпийских играх-2030 во Французских Альпах пройдут в Нидерландах.

Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

«Ледовые виды спорта и дисциплины, включая керлинг, фигурное катание, хоккей и шорт-трек, будут перенесены в новый кластер в Лионе. Это изменение способствует созданию более компактного общего пространства Игр и обеспечивает значительную экономию средств, сохраняя при этом высокое качество соревнований и условий для спортсменов. 

Исполком МОК также утвердил каток «Тиалф» (Thialf) в Нидерландах в качестве предлагаемого места проведения соревнований по конькобежному спорту до завершения переговоров Оргкомитета с владельцами объекта. Это следует из намерения, заявленного в заявке «Альпы-2030», использовать гибкость, предоставляемую МОК, и закрепить объект за пределами Франции ввиду отсутствия существующего подходящего объекта в принимающей стране.

«Тиалф» — это объект мирового класса с сильной общественной поддержкой, который предлагает выгодные возможности соотношения затрат и доходов.

Куршевель и Валь-д’Изер были утверждены в качестве мест проведения соревнований по горнолыжному спорту, охватывающих технические и скоростные дисциплины. Валь-д’Изер предлагает спортивную площадку мирового класса и отличные условия для зрителей, причем соревнования будут проходить в непосредственной близости от мест проживания спортсменов.

Точное распределение объектов остается в стадии разработки и будет представлено Исполкому МОК на более позднем этапе после дальнейшего взаимодействия с международными федерациями и местными властями», – говорится в сообщении пресс-службы.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: МОК
Олимпиада-2030
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