  • Спортс
  • Коньки/шорт-трек
  • Новости
  • Николай Гуляев: «Уверен, мы с Сихарулидзе победим недоброжелателей и тех, кто негативно настроен в отношении российских спортсменов»
0

Николай Гуляев: «Уверен, мы с Сихарулидзе победим недоброжелателей и тех, кто негативно настроен в отношении российских спортсменов»

Гуляев: мы с Сихарулидзе победим недоброжелателей российского спорта.

Президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев уверен, что они с главой Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антоном Сихарулидзе победят недоброжелателей российского спорта.

Накануне Гуляева переизбрали на пост президента СКР. Сегодня пройдут выборы главы ФФККР, Сихарулидзе – единственный кандидат.

«Хочу пожелать успехов Антону Сихарулидзе на конференции. Уверен, что в новом качестве мы с ним поедем и победим недоброжелателей и тех, кто негативно настроен в отношении российских спортсменов и нашей страны в целом», – сказал Гуляев.

Почему Сихарулидзе – «мандариновый кум»?

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
ФКСР (Союз конькобежцев России)
Николай Гуляев
ФФККР
logoАнтон Сихарулидзе

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Не забудьте только рассказать об этой великой победе российским спортсменам. Пока плющ всех не распродал .
А то ж они не в курсе, что у них все так здорово....
кого вы там победите? Просидели четыре года, ничего не делая для того, чтоб спортсменов допустили, потому что "бесполезно", видишь ли. И главное - дальше СИДИТЕ и кормите завтраками спортсменов, которые пашут, хвалитесь хорошими контактами с ису (непонятно каким местом). Да вы вражины национального спорта. Вас судить надо.
ОтветБу!
кого вы там победите? Просидели четыре года, ничего не делая для того, чтоб спортсменов допустили, потому что "бесполезно", видишь ли. И главное - дальше СИДИТЕ и кормите завтраками спортсменов, которые пашут, хвалитесь хорошими контактами с ису (непонятно каким местом). Да вы вражины национального спорта. Вас судить надо.
И уж точно не переизбирать.
Блажен, кто верует, тепло ему на свете)))

З.Ы. Я извиняюсь, а чем новое качество Сихарулидзе будет отличатся от старого качества? Должность та же.
Очень грустно оттого, что происходит в нашей фигурке. Абсолютно импотентный глава федерации, проявивший способности только в поедании мандаринов и поливании своих же спортсменов. Многие ругали Горшкова раньше, но небо и земля
Ну это уже популизм серьезного уровня, видимо не первый день в руководителях ходит человек.
Ещё один всех победюн .))
Первый, кто негативно настроен по отношению к своим спортсменам, сам Сихарулидзе и есть. Ещё лет пять просидит на заднице в бездействии, отношения с ИСУ он, видите ли, испортить боится.
Победеятели....
А что вас не объединили как лыжников
От куда такой оптимизм 😳
Коньки/шорт-трек в Telegram
Материалы по теме
Сихарулидзе единогласно переизбран на пост президента Федерации фигурного катания России. Он был единственным кандидатом
22 мая, 10:58
Гуляев об общении с ISU: «Пользуемся мягкой дипломатией, не хотим бить кулаком в грудь, но аргументированно говорим, почему нас нужно вернуть»
21 мая, 13:42
Николая Гуляева переизбрали на пост главы Союза конькобежцев России
21 мая, 10:02
Рекомендуем
Главные новости
Николай Гуляев: «Наша с Сихарулидзе задача – аргументированно убедить ISU, а не эмоционально говорить: «Верните нас, пожалуйста»
сегодня, 11:46
Гуляев об общении с ISU: «Пользуемся мягкой дипломатией, не хотим бить кулаком в грудь, но аргументированно говорим, почему нас нужно вернуть»
21 мая, 13:42
Николая Гуляева переизбрали на пост главы Союза конькобежцев России
21 мая, 10:02
Светлана Журова: «Ценность Евровидения 100% для нас снизилась. Есть подозрение, что нашим исполнителям не стоит возвращаться туда сейчас»
17 мая, 13:24
Соревнования Олимпиады-2030 по конькобежному спорту могут перенести из Франции в Нидерланды
12 мая, 18:35
Журова о выборах в ISU: «Я думаю, что и в коньках, и в фигурном катании будут наши представители, все‑таки все понимают, что тут вопрос знаний и компетенций»
11 мая, 12:04
Олимпийский чемпион Захаров о работе в Китае: «Мне близок китайский менталитет, импонирует подход к работе, культура и, как ни странно, местная кухня»
19 апреля, 06:53
Светлана Журова: «Ковентри важно быть последовательной, иначе в спорте будет царить хаос. Надо возвращать российских спортсменов с флагом и гимном»
16 апреля, 16:15
«Фигурное катание не заинтересовано тянуть конькобежный спорт. А быть прихлебателями неверно». Журова против объединения федераций
16 апреля, 14:17
Николай Гуляев: «Мы сейчас все заняты тем, чтобы как можно скорее вернуть российских спортсменов, не только юниоров, на международную арену»
16 апреля, 09:05
Ко всем новостям
Последние новости
Конькобежка Лердам показала, ради чего приехала на Олимпиаду – пришла с медалью к символу турнира!
19 февраля, 09:09ВидеоСпортс"
Карла Бруни: «Горжусь, что участвовала в открытии Турина-2006. Было восхитительно наблюдать за церемонией в Милане и перенестись на 20 лет назад»
7 февраля, 11:39
Журова о резолюции по олимпийскому перемирию: «Фактически ничего это не несет. Будет все как есть»
20 ноября 2025, 12:58
Светлана Журова: «Украина постарается убедить членов исполкома МОК не восстанавливать в правах Олимпийский комитет России»
3 октября 2025, 13:51
«МОК должны посмотреть, как делают их коллеги». Журова о восстановлении Паралимпийского комитета России
27 сентября 2025, 09:30
Александра Саютина: «Сравнения с Костнер из-за высокого роста мне нравились. Круто, когда у тебя длинные ноги – элементы смотрятся иначе»
3 июня 2025, 08:38
Светлана Журова: «Надеюсь, Ласицкене пойдет в такую деятельность, где ее знания и опыт можно будет передать коллегам и подрастающему поколению»
27 мая 2025, 16:21
Захаров о бронзе Семируннего на ЧМ: «Вова молодец, показал очень достойный результат, рад за его достижения»
14 марта 2025, 14:30
Журова о снятии санкций с Дегтярева: «Это хороший сигнал. Видимо, есть подвижки и надежды, что все будет решаться в пользу спортсменов»
14 марта 2025, 12:54
«Немного разочаровала новость, что нас не допустили. Стараемся себя как‑то мотивировать». Конькобежка Саютина о международных стартах
12 октября 2024, 10:21
Рекомендуем