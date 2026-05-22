Николай Гуляев: «Уверен, мы с Сихарулидзе победим недоброжелателей и тех, кто негативно настроен в отношении российских спортсменов»

Гуляев: мы с Сихарулидзе победим недоброжелателей российского спорта.

Президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев уверен, что они с главой Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антоном Сихарулидзе победят недоброжелателей российского спорта.

Накануне Гуляева переизбрали на пост президента СКР. Сегодня пройдут выборы главы ФФККР , Сихарулидзе – единственный кандидат.

«Хочу пожелать успехов Антону Сихарулидзе на конференции. Уверен, что в новом качестве мы с ним поедем и победим недоброжелателей и тех, кто негативно настроен в отношении российских спортсменов и нашей страны в целом», – сказал Гуляев.

Почему Сихарулидзе – «мандариновый кум»?