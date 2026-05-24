Николай Гуляев: «Наша с Сихарулидзе задача – аргументированно убедить ISU, а не эмоционально говорить: «Верните нас, пожалуйста»

Гуляев: мы с Сихарулидзе должны убедить ISU принять решение о допуске.

Президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев рассказал о задаче вернуть российских спортсменов на международную арену.

«Я очень надеюсь на принятие членами совета ISU правильного решения. На сегодняшний момент мы обсуждаем допуск молодых спортсменов. Задача для нас – полноценно, хотя бы молодым, вернуться на международную арену. Но это не значит, что мы незаслуженно забываем наших взрослых. Это несколько другая задача, и для принятия того или иного решения у ISU должно быть больше аргументов. А вот каких – сложный вопрос.

Я вижу нашу задачу, мою и Антона Сихарулидзе , в том, чтобы аргументированно убедить их, а не эмоционально говорить: «Верните нас, пожалуйста», чтобы ISU принял правильное решение. Уже достаточное количество федераций вернуло россиян на международную арену и с флагом, и с гимном.

Мы до последнего будем добиваться, чтобы наши спортсмены на равных правах со всеми приняли участие в международных стартах. Также в целях дальнейшее совершенствование подготовки и функционирования системы, популяризация конькобежного спорта и катания на коньках как средства вовлечения, и популяризация спорта в целом. Это одно из приоритетных направлений.

Конечно, мы не забываем спорт высших достижений. Это наши традиции, где нам есть чем гордиться. Наша задача – хотя бы постараться приблизиться к тому, что было раньше», – сказал Гуляев.