  • Николай Гуляев: «Наша с Сихарулидзе задача – аргументированно убедить ISU, а не эмоционально говорить: «Верните нас, пожалуйста»
Николай Гуляев: «Наша с Сихарулидзе задача – аргументированно убедить ISU, а не эмоционально говорить: «Верните нас, пожалуйста»

Гуляев: мы с Сихарулидзе должны убедить ISU принять решение о допуске.

Президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев рассказал о задаче вернуть российских спортсменов на международную арену.

«Я очень надеюсь на принятие членами совета ISU правильного решения. На сегодняшний момент мы обсуждаем допуск молодых спортсменов. Задача для нас – полноценно, хотя бы молодым, вернуться на международную арену. Но это не значит, что мы незаслуженно забываем наших взрослых. Это несколько другая задача, и для принятия того или иного решения у ISU должно быть больше аргументов. А вот каких – сложный вопрос.

Я вижу нашу задачу, мою и Антона Сихарулидзе, в том, чтобы аргументированно убедить их, а не эмоционально говорить: «Верните нас, пожалуйста», чтобы ISU принял правильное решение. Уже достаточное количество федераций вернуло россиян на международную арену и с флагом, и с гимном.

Мы до последнего будем добиваться, чтобы наши спортсмены на равных правах со всеми приняли участие в международных стартах. Также в целях дальнейшее совершенствование подготовки и функционирования системы, популяризация конькобежного спорта и катания на коньках как средства вовлечения, и популяризация спорта в целом. Это одно из приоритетных направлений.

Конечно, мы не забываем спорт высших достижений. Это наши традиции, где нам есть чем гордиться. Наша задача – хотя бы постараться приблизиться к тому, что было раньше», – сказал Гуляев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
не знаю как ваша задача, а Сих фигуристов продает через Плюща, разваливает наше фигурное катание, проводит липовые турниры на Байкале где фигуристы травмир и пилит бюджет.
Пятый год аргументы ищут и всё никак не найдут.
До последнего чего они будут добиваться? Вернее, кого? Последнего оставшегося сборника?
Спросили бы у других федераций, какие те аргументы приводили, корона бы с головы не свалилась, а то еще лет 50 будут искать.
Похоже, и не хотят, всё устраивает. Иначе, какие-то шаги были бы видны, сами бы о них трубили.
Надо аргументированно, а какие аргументы нужны - непонятно.
Хоть бы себя со стороны послушал... 🤦‍♀️
Я извиняюсь, а разве Сихарулиде сейчас не говорит "Верните нас, пожалуйста"? Действий-то нет.
А CAS Вам не поможет убедить? Не надо никого именно Вам убеждать. Вы уже опоздали с вашими убеждениями. Идите в суд, да побыстрее. И так уже сколько времени потеряли.
Перевод: по юниорам - скрестили пальцы за то, что ISU сжалится. По взрослым - "вся жизнь впереди, надейся и жди"
У юниоров есть твердый шанс перейти в мастера и отобраться на МС, поэтому конструктивнее бороться либо сразу за всех, либо за допуск мастеров, аргументация тут единственная - спортсмен должен свободно соревноваться на том уровне которому соответствуют его достижения и не должен подвергаться дискриминации ни по какому признаку. Ну можно еще плеснуть недавнего разлива «водички» про маяк надежды, для тех кому привычны принципы прецедентного права.
Николай Гуляев:"Мы до последнего будем...Конечно, мы не забываем...Наша задача – хотя бы постараться..."
Что-то ваши аргументы с Мандариновым никого не убеждают, даже своих болельщиков. Либо они ничтожны или аргументируете неубедительно.
– Наша задача аргументированно убедить.
– Какие аргументы?
– Сложный вопрос.
Лучше бы нам тут не приводили эти пафосные речи, в них нет вообще ничего дельного. Пустота.
Времена разговоров, уговоров давно прошли... ОЧЕНЬ ДАВНО! Вы терпилы! Ни одна бы страна с такой сильнейшей Федерацией такое не потерпела и сделала бы всё чтобы уничтожить МОК и ИСУ. Сказки про CAS, которые тут ниже вспоминают тоже не актуальны давно.
