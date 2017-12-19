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    Кулижников и Юсков вошли в предварительный список атлетов для участия в Играх-2018

    Теги МОК сборная России (коньки) Союз конькобежцев России Денис Юсков Пхенчхан-2018 Алексей Кравцов Павел Кулижников

    Президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов сообщил, что конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков вошли в предварительный список российских спортсменов для участия в Играх-2018.

    «Мы подали в предварительный список всех спортсменов, которые выполнили условия квалификации. В том числе Юскова и Кулижникова. Теперь решение за комиссией МОК, которая будет принимать решение по приглашениям на Олимпиаду», – сказал Кравцов.

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