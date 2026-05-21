Гуляев об общении с ISU: «Пользуемся мягкой дипломатией, не хотим бить кулаком в грудь, но аргументированно говорим, почему нас нужно вернуть»

Гуляев о диалоге с ISU: обоснованно говорим, что наших спортсменов надо вернуть.

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев заявил, что в общении с Международным союзом конькобежцев (ISU) организация использует мягкую дипломатию.

Российские спортсмены отстранены от турниров под эгидой ISU с 2022 года. В сезоне-2025/26 часть спортсменов получила допуск к отборочным соревнованиям на Олимпийские игры в нейтральном статусе.

– Как сейчас обстоит диалог с ISU?

– Диалог у нас постоянный, обмен письмами, звонками. Я на прямом контакте с президентом ISU Ким Чжэ Елем, не пропускаю ни одной конференции. Если получу визу, поеду на конгресс на Тенерифе. Пользуемся мягкой дипломатией, не хотим бить кулаком в грудь, но аргументированно и обоснованно говорим, почему нас нужно вернуть и почему мы этого заслуживаем.

– Когда этот вопрос может быть рассмотрен?

– В июне. Очень надеюсь, что он там будет рассмотрен.

– У вас не было желания подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS)?

– Давайте дождемся решения ISU, ведь в CAS нужно подавать именно на решение и уже после предпринимать какие‑то серьезные шаги. Пока этого решения нет. На данный момент есть только продолжение действия решения ISU о недопуске российских спортсменов на международную арену, — сказал Гуляев.