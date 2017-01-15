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    Константин Игропуло: «Мое непопадание в состав сборной России заставляет широко улыбаться»

    Теги сборная России чемпионат мира Константин Игропуло

    Российский гандболист Константин Игропуло прокомментировал свое отсутствие в сборной России.

    «Во Франции стартовал чемпионат мира по гандболу. Не буду скрывать, что очень хотел бы находиться в распоряжении сборной и делал для этого всё, что требуется от профессионального игрока.

    Действительно жаль, что не удалось попасть даже в расширенный состав, дабы иметь возможность побороться за место в составе в условиях прямой конкуренции. Этот факт лишь подтверждает определённые догадки и заставляет меня широко улыбаться.

    В любом случае, чемпионат мира – событие особое, там будет участвовать огромное количество моих друзей и коллег, которым я желаю удачи. Особенно хочется пожелать успеха нашим парням, но это я сделаю лично», – написал Игропуло.

    Блог Константина Игропуло на Sports.ru

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