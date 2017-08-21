Ласицкене и Клишина выступят на зимнем чемпионате мира в Бирмингеме

Геннадий Габрилян, тренер российской прыгуньи в высоту Марии Ласицкене, заявил, что его подопечная не собирается пропускать зимний сезон.

«Мы планируем выступать в ближайшем зимнем сезоне, он станет важной частью подготовки к лету.

Чемпионат мира в Бирмингеме будет основным стартом для Маши в первой половине следующего года, и к этому турниру мы будем очень серьезно готовиться», – сказал Габрилян.

Прыгунья в длину Дарья Клишина также сообщила о намерении выступать в зимнем сезоне.

«В своей жизни я пропустила только два зимних сезона. Первый раз это случилось, когда я только переехала в Америку, и мне потребовалось много времени на адаптацию к требованиям нового тренера.

Второй пропущенный сезон был перед Олимпийскими играми в Бразилии, когда я не имела права выходить на старт после отстранения нашей федерации.

Я очень люблю прыгать в закрытых помещениях. И пусть зимой стартов у меня бывает немного, именно они являются лучшей возможностью отработать технические моменты.

Поэтому предстоящий зимний сезон я не намерена пропускать, и зимний чемпионат мира в Бирмингеме будет присутствовать в моем соревновательном плане», – сказала Клишина.

Чемпионат мира в закрытых помещениях пройдет в Великобритании с 1 по 4 марта 2018 года.