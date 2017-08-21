Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Ласицкене и Клишина выступят на зимнем чемпионате мира в Бирмингеме

    Теги прыжки в длину чемпионат мира в залах сборная России жен прыжки в высоту Дарья Клишина Мария Ласицкене (Кучина) Геннадий Габрилян

    Геннадий Габрилян, тренер российской прыгуньи в высоту Марии Ласицкене, заявил, что его подопечная не собирается пропускать зимний сезон.

    «Мы планируем выступать в ближайшем зимнем сезоне, он станет важной частью подготовки к лету.

    Чемпионат мира в Бирмингеме будет основным стартом для Маши в первой половине следующего года, и к этому турниру мы будем очень серьезно готовиться», – сказал Габрилян.

    Прыгунья в длину Дарья Клишина также сообщила о намерении выступать в зимнем сезоне.

    «В своей жизни я пропустила только два зимних сезона. Первый раз это случилось, когда я только переехала в Америку, и мне потребовалось много времени на адаптацию к требованиям нового тренера.

    Второй пропущенный сезон был перед Олимпийскими играми в Бразилии, когда я не имела права выходить на старт после отстранения нашей федерации.

    Я очень люблю прыгать в закрытых помещениях. И пусть зимой стартов у меня бывает немного, именно они являются лучшей возможностью отработать технические моменты.

    Поэтому предстоящий зимний сезон я не намерена пропускать, и зимний чемпионат мира в Бирмингеме будет присутствовать в моем соревновательном плане», – сказала Клишина.

    Чемпионат мира в закрытых помещениях пройдет в Великобритании с  1 по 4 марта 2018 года.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться