  Легкоатлетка Орлова: «Бегом нельзя стереть колени. Суставам полезно движение, а разрушаются они, когда мы лежим на диване и не двигаемся»
Легкоатлетка Орлова: «Бегом нельзя стереть колени. Суставам полезно движение, а разрушаются они, когда мы лежим на диване и не двигаемся»

Участница Олимпиады-2012 легкоатлетка Елена Орлова рассказала, как правильно тренироваться начинающим бегунам, чтобы не навредить здоровью. 

«У профессиональных бегунов на средние и длинные дистанции травмы коленей встречаются гораздо реже, чем принято думать. Можно сказать, их почти нет – потому что спортсмены делают ОФП, у них крепкая передняя поверхность бедра, хорошая техника, они правильно ставят стопу.

У любителей ситуация чуть другая: нагрузка непривычная, постановка стопы не всегда верная, передняя поверхность бедра не такая сильная – основной удар на себя принимают голеностопы и колени. Отсюда может появиться боль в коленях.

Если добавить силовые тренировки – приседания, выпады и другие упражнения на переднюю поверхность бедра, то эти мышцы будут смягчать удар, а колени болеть перестанут.

Есть статистика: среди тех, кто заменил коленный сустав, минимум бегунов. Понятно, бегунов в принципе меньше, чем обычного населения, но среди тех, кто заменял колени, небегающие люди в разы превосходят бегающих.

Суставам полезно движение, а разрушаются они, когда мы не занимаемся спортом, лежим на диване и не двигаемся. Так что нет: бегом нельзя стереть колени.

А вот про сердце уже не миф, в отличие от коленей. Мой любимый ужастик для тех, кто не хочет бегать медленно.

Бегать только быстро – держать организм в режиме анаэробного бега – точно не полезно. Если взять анализ крови после сложной тренировки или забега на результат, то восемь базовых показателей (кортизол, молочная кислота и так далее) будут выше нормы. Организм напрягся и был в стрессе. Показатели повышаются, но через день-два приходят в норму.

Те, кто бегает только быстро и в анаэробной зоне, эти показатели постоянно держат в завышенном состоянии. Организм от этого истощается. При постоянных перегрузках без восстановления сердце может адаптироваться не очень полезным образом – в том числе за счет утолщения стенок миокарда.

Это называется гипертрофией сердечной мышцы – утолщается стенка сердца, что усложняет его сокращения. Если грубо, сердцу тяжелее биться, а объем работы надо выполнять прежний и даже выше.

Здесь действительно есть риски. К тому же колени можно поменять, а с сердцем посложнее. Но если вы тренируетесь грамотно – проводите много тренировок в аэробной зоне и делаете интервальные скоростные работы – таких проблем не будет», – рассказала Орлова в гиде Спортса’’ по бегу для новичков.

