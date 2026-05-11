Рекордсмен России на 100 м Крылов откроет летний сезон 5 июня на Мемориале Знаменских

Рекордсмен России на 100 м Крылов откроет летний сезон 5 июня.

Рекордсмен России в беге на 100 метров Константин Крылов планирует открыть летний сезон 5 июня.

«Мемориал Знаменских 5 июня должен стать для меня первым стартом в летнем сезоне», – сказал 22-летний Крылов.

В прошлом году спортсмен выиграл молодежное первенство России, пробежав 100-метровку за 10,04 секунды. Он побил рекорд страны (10,10), который держался 39 лет и был установлен Николаем Юшмановым в 1986-м.

