Михаил Дегтярев: «И я лично, и наши юристы уже общались с администрацией МОК. Диалог есть. Никакие планы не отменяем»

Министр спорта Дегтярев сообщил, что диалог с МОК не прекращается.

Министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил, что диалог с Международным олимпийским комитетом (МОК) по поводу возвращения российских спортсменов не прекращается.

«Несмотря на то, что мы не удовлетворены решением МОК, все же будем прагматичны. Во-первых, снятие санкций с Белоруссии – это серьезная подвижка.

Во-вторых, МОК впервые за годы публично отметил конструктивный характер взаимодействия с ОКР. И я лично, и наши юристы уже общались с администрацией МОК. Диалог есть. Никакие планы не отменяем. Готовимся к юношеским Олимпийским играм в Сенегале в этом году и к отборочным соревнованиям на Олимпийские игры в США в 2028 году.

Вопрос нарушения олимпийского перемирия, который нам вменили в 2022 году в связи с началом СВО, еще в марте дезавуировал сам МОК.

В заявлении МОК в ответ на многочисленные запросы по поводу возможного отстранения Израиля из-за военных действий в отношении Палестины, Ливана и Ирана прямо говорится, что «резолюция об олимпийском перемирии является декларативной и не имеющей обязательной силы».

При этом в тексте подчеркивается, что МОК должен выполнять миссию по сохранению настоящей глобальной спортивной платформы, способной дать миру надежду, и эта цель зависит от способности МОК объединять спортсменов для участия в мирных соревнованиях, независимо от того, откуда они.

К слову, мы против отстранения и Израиля, и США, и кого бы то ни было в спорте. Спорт должен объединять, а не разъединять», – рассказал Дегтярев.

МОК вернул белорусов, но не нас. Почему?

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
Диалог есть, а результата нет
Ответ Groznyi2024
...движение есть, а прогресса нет®☝️
Ответ Геннадий Тимченко
Прогресс налицо, но о цели забыли...
Диалог с МОК это не Жирика парить веником
"Мы очень довольны проделанной работой, жаль, что она не принесла положительных результатов"
Ответ Lanc
За такие деньги можно и дальше продолжать делать вид, что что-то делаешь
Дегтярев, конечно, образцовый чиновник. Великолепное изображение бурной работы и достижения результатов
Была проделана большая работа, но проделана херово
Пока идёт сво , ничего не изменится,хватит трындеть ,занимайтесь детским спортом лучше
Ответ Андрей старый
Комментарий скрыт
Ответ shakti76
Мне, пожалуйста, березовый веничек, Михаил
в какой бане дело было?
Ответ voroninboris
Да вот МОК в баню не ходит. Если бы ходили уже бы давно всё на мази было бы
Уже общались? Как будто неделю назад нас отстранили. Уже. Больше 4-х лет уже прошло
Ответ SurrealTaki
И что?
Министр ещё двух лет не работает министром, через пару дней только два года будет. А главой ОКР так полтора года всего работет.
Какие ещё 4 года????
Четыре года назад, да и три года назад он был губернатором.
Ответ shakti76
Ну подождём ещё четыре, да? 😨
*В заявлении МОК в ответ на многочисленные запросы по поводу возможного отстранения Израиля из-за военных действий в отношении Палестины, Ливана и Ирана прямо говорится, что «резолюция об олимпийском перемирии является декларативной и не имеющей обязательной силы».*

Так за что же МОК нас забанил? 🤔
Это тоже формально диалог:
-Алло, МОК? Не слышно! Как на х....?
