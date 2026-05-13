  Михаил Дегтярев: «Важно, что у нас все кому не лень перестали публично давать непрошеные советы, как вести себя с международными организациями. Мы над этим поработали»
Михаил Дегтярев: «Важно, что у нас все кому не лень перестали публично давать непрошеные советы, как вести себя с международными организациями. Мы над этим поработали»

Михаил Дегтярев: тональность общения с международными организациями изменилась.

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что за время его работы стало меньше резких публичных высказываний о международных спортивных организациях. 

– Изменилась ли тональность общения с представителями международных организаций?

– Мне кажется, это всем очевидно. Конечно, меняется. Все понимают, что из-за отстранения России страдает международный спорт и конкуренция. Это игра с нулевой суммой.

Очень важно и то, что у нас все кому не лень перестали публично давать непрошеные советы, как вести себя с международными спортивными организациями, высказываться резко. Мы над этим поработали, и люди стали более взвешенно подходить к словам – и депутаты, и некоторые руководители федераций.

Зачем вести себя агрессивно? Надо использовать спортивную дипломатию. Чем мы и занимаемся, – сказал Дегтярев. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
отстранение и возвращение России
Михаил Дегтярев
Зачем вести себя агрессивно? Надо использовать спортивную дипломатию...
А в других сферах почему дипломатия под запретом?
Ответ Сергей Круг
С чего вы взяли, что под запретом? Как раз наоборот, до последнего пытаются разговаривать.
Ответ Сергей Круг
с коалицией эпштейна очень соблюдать дипломатию. Персы пытались- убили все руководство
Международному спортивному сообществу как-то все равно на отстранение России)
"Мы сами с усами, нам ничьи советы не нужны".
Птица высокого полёта, однако...
По-моему, он использует понятие "игра с нулевой суммой" в необычном значении. Обычно "игра с нулевой суммой" - это такая игра, при которой один из участников выигрывает столько, сколько проигрывает другой участник. А он говорит о том, что в результате отстранения российских спортсменов все проигрывают.
Можно Мостовым поработать ? Ну чё вам стоит-то?
