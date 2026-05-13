Михаил Дегтярев: «Важно, что у нас все кому не лень перестали публично давать непрошеные советы, как вести себя с международными организациями. Мы над этим поработали»

Михаил Дегтярев: тональность общения с международными организациями изменилась.

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что за время его работы стало меньше резких публичных высказываний о международных спортивных организациях.

– Изменилась ли тональность общения с представителями международных организаций?

– Мне кажется, это всем очевидно. Конечно, меняется. Все понимают, что из-за отстранения России страдает международный спорт и конкуренция. Это игра с нулевой суммой.

Очень важно и то, что у нас все кому не лень перестали публично давать непрошеные советы, как вести себя с международными спортивными организациями, высказываться резко. Мы над этим поработали, и люди стали более взвешенно подходить к словам – и депутаты, и некоторые руководители федераций.

Зачем вести себя агрессивно? Надо использовать спортивную дипломатию. Чем мы и занимаемся, – сказал Дегтярев.

