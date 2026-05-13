Михаил Дегтярев: «Простые европейцы относятся к русским очень хорошо, и особенно к нашему президенту. Куда ни зайдешь – о, Россия, Путин, нам бы такого!»
Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что многие люди в Европе хорошо относятся к россиянам и президенту страны Владимиру Путину.
– Наши позиции в руководстве международных федераций сильно просели. Когда будем возвращаться?
– Постепенно будем вводить. В некоторых видах мы видим прекрасные результаты. В водных видах практически во всех комитетах уже есть наши представители, в исполкоме European Gymnastics, в тяжелой атлетике, в единоборствах.
Недавно президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович был избран президентом Международной ассоциации интеллектуальных видов спорта (IMSA). Так что процесс спокойно идет. Главное – задан курс, а результаты будут нарастать.
– Вас ждут и международные командировки?
– Предстоит поездка в Париж, в ЮНЕСКО, на заседание рабочей группы Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте. Всегда использую такие поездки и для встреч со спортивными функционерами.
Кстати, не первый раз отмечаю, что простые французы и многие другие европейцы относятся к русским очень хорошо, и особенно к нашему президенту. Куда ни зайдешь: «О, Россия! Путин! Нам бы такого». Это мое наблюдение из прошлой командировки во Францию. Уверен, за прошедшее время это только усилилось, – сказал Дегтярев.
Заходишь в запретограм и там везде про него пишут, хвалят
И в твиттере, и в ФБ
Там любят нашего президента гораздо сильнее чем в России.
И чтобы россияне не испытывали неудобства и стеснения по этому поводу - эти платформы в России и заблокировали, во имя психологического здоровья россиян!
Это выдумки роспропаганды, рассчитанные на дремучих глубинариев
Ну и ржать над тупыми вопросами глубинариев)))🤣