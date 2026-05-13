  Михаил Дегтярев: «Простые европейцы относятся к русским очень хорошо, и особенно к нашему президенту. Куда ни зайдешь – о, Россия, Путин, нам бы такого!»
Михаил Дегтярев: «Простые европейцы относятся к русским очень хорошо, и особенно к нашему президенту. Куда ни зайдешь – о, Россия, Путин, нам бы такого!»

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что многие люди в Европе хорошо относятся к россиянам и президенту страны Владимиру Путину

– Наши позиции в руководстве международных федераций сильно просели. Когда будем возвращаться?

– Постепенно будем вводить. В некоторых видах мы видим прекрасные результаты. В водных видах практически во всех комитетах уже есть наши представители, в исполкоме European Gymnastics, в тяжелой атлетике, в единоборствах.

Недавно президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович был избран президентом Международной ассоциации интеллектуальных видов спорта (IMSA). Так что процесс спокойно идет. Главное – задан курс, а результаты будут нарастать.

– Вас ждут и международные командировки?

– Предстоит поездка в Париж, в ЮНЕСКО, на заседание рабочей группы Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте. Всегда использую такие поездки и для встреч со спортивными функционерами.

Кстати, не первый раз отмечаю, что простые французы и многие другие европейцы относятся к русским очень хорошо, и особенно к нашему президенту. Куда ни зайдешь: «О, Россия! Путин! Нам бы такого». Это мое наблюдение из прошлой командировки во Францию. Уверен, за прошедшее время это только усилилось, – сказал Дегтярев. 

Доллар запретить, Крым переименовать, Кремль перекрасить: 29 идей министра Дегтярева

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
123 комментария
По каким местам Дегтярев ходит?
По барам и ресторанам, куда же ещё ходить.
По магазинам с запрещённой в России продукцией)
Ахах, европейцы прям мечтают сидеть без интернета, воевать с соседями или становится иноагентами за любую критику чиновников)
Заходишь на Ютуб в комментарии - там про Ладим Ладимыча
Заходишь в запретограм и там везде про него пишут, хвалят
И в твиттере, и в ФБ
Там любят нашего президента гораздо сильнее чем в России.
И чтобы россияне не испытывали неудобства и стеснения по этому поводу - эти платформы в России и заблокировали, во имя психологического здоровья россиян!
Так эти платформы и заблокировали в России, чтобы доминирующие там позитивные отзывы о России не расслабляли наших слуг народа. Пусть не знают, что уже сейчас они идеальные и будут ещё лучше).
Европейцы мечтают жить с белыми списками, отключениями интернета, запретами соцсетей, а также воевать с соседями и мотать срок за критику чиновников. Ага-ага
Как живущий во Франции могу сказать, что относятся к русским нормально, лучше чем к среднестатистическим мигрантам, но про президента - полнейшая чушь :)
Спасибо за вести с полей, тк скзт. Vive la France!
Куда это Дегтярев заходил к простым европейцам во время командировок?
У него было было конкретное командировочное задание во Франции - найти простых французов и расспросить их о России. Что он и делал. Увидит простого француза, сразу к нему и вопрос про Россию своим мелодичным голосом и своей фирменной доброй интонацией)
В Гаагу.
Живу в Европе 30 лет.Ни разу подобного бреда не слышал.Тут в принципе такого понятия и фразы нет-«нам бы такого президента!»
Это выдумки роспропаганды, рассчитанные на дремучих глубинариев
Возможно для тебя это будет полным непониманием, но открою секрет-я свободен.Я там-где я хочу быть.Я могу говорить, что я думаю и не боятся.Я могу путешествовать по миру, что я раза 2-3 в год и делаю, на недельку, другую отпуск, куда душа пожелает.Жить в хорошем доме, есть хорошую еду, заниматься любимыми делами, ездить на превосходных авто, дышать чистым воздухом и наслаждаться прекрасными видами Баварии, Швейцарии, Австрии…
Ну и ржать над тупыми вопросами глубинариев)))🤣
Забирайте на здоровье, европейцы
Абсолютно другого мнения!)) Родился, вырос и живу в ЕС. Хотите облизывать, только другим свои вкусы не приписывайте, не врите!
Так умные и не верят в такие словеса). Непонятно, на самом деле, для кого они произносятся. Возможно, для тех кто уже и так зомбирован по уши)
ну да, конечно. особенно, жители стран восточной Европы - те прям души в нас не чают.
