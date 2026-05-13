Михаил Дегтярев: простые европейцы хорошо относятся к России и Путину.

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что многие люди в Европе хорошо относятся к россиянам и президенту страны Владимиру Путину .

– Наши позиции в руководстве международных федераций сильно просели. Когда будем возвращаться?

– Постепенно будем вводить. В некоторых видах мы видим прекрасные результаты. В водных видах практически во всех комитетах уже есть наши представители, в исполкоме European Gymnastics, в тяжелой атлетике, в единоборствах.

Недавно президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович был избран президентом Международной ассоциации интеллектуальных видов спорта (IMSA). Так что процесс спокойно идет. Главное – задан курс, а результаты будут нарастать.

– Вас ждут и международные командировки?

– Предстоит поездка в Париж, в ЮНЕСКО, на заседание рабочей группы Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте. Всегда использую такие поездки и для встреч со спортивными функционерами.

Кстати, не первый раз отмечаю, что простые французы и многие другие европейцы относятся к русским очень хорошо, и особенно к нашему президенту. Куда ни зайдешь: «О, Россия! Путин! Нам бы такого». Это мое наблюдение из прошлой командировки во Францию. Уверен, за прошедшее время это только усилилось, – сказал Дегтярев.

