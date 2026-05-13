Вероника Логинова: «Сейчас в адрес РУСАДА звучит немало негатива, но никаких официальных обвинений не было. Наша антидопинговая система крепко стоит на ногах»
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что организация не получала никаких официальных обвинений и продолжает активно работать.
Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что изучает материалы о возможной причастности Логиновой к допинговым махинациям на Олимпиаде-2014 в Сочи.
«Сейчас в адрес РУСАДА звучит немало негатива. Но я хочу заверить вас, что наша антидопинговая система крепко стоит на ногах, никаких проблем у нас нет, никаких официальных обвинений мы не получаем. Мы двигаемся дальше, мы работаем, проводим большое количество антидопинговых мероприятий», – сказала Логинова.
«Несмотря на неоднократные нападки на меня со стороны, в том числе СМИ и иноагентов, с различными обвинениями и провокациями, никаких официальных обвинений, никаких вопросов со стороны WADA и МОК я не получала.
Более того, я инициативно вышла с вопросом о том, есть ли необходимость предоставить какие-то данные, информацию – все, чем я могу помочь. Никаких вопросов, никаких вызовов на допросы я не получала. Я готова к сотрудничеству.
Меня коллеги из WADA знают очень много лет, в том числе прекрасно знают, чем я занималась в Сочи в 2014 году. Они внимательно изучили мою деятельность в каждый из периодов моей работы в сфере антидопинга. Эта информация открытая, я никогда не скрывала.
Я максимально открытый к сотрудничеству человек, который сам готов приехать на опросы, допросы в любую страну, ответить на любые вопросы. Однако никаких официальных обвинений я не получала», – добавила она.
«РУСАДА не просто работает эффективно, правильно и с соблюдением всех возможных стандартов, но в последнее время мы все чаще стали слышать слова, не побоюсь этого слова, похвалы со стороны в том числе международных экспертов.
Недавно мы подписали соглашение о создании клуба БРИКС в области антидопингового образования и науки. Конечно же, это не осталось незамеченым некоторыми нашими иностранными «коллегами». Я думаю, что это вызывает некое раздражение.
Мы видим, что со стороны международного регулятора (WADA) никаких претензий к нам нет. Несмотря на все сложности, с которыми никогда не сталкивались иностранные организации, мы ведем отличную работу.
Нашу образовательную деятельность иностранцы считают лучшей в мире – это показал и аудит WADA. И по другим направлениям, будь то терапевтическое использование или расследование нарушений антидопинговых правил, мы лидеры.
Я думаю, что это очень сильно раздражает, и люди начинают искать поводы – так как с точки зрения стандартов прицепиться к нам сложно, мы все делаем правильно, все делаем идеально.
Наш дух не сломить. У нас четкое понимание того, что необходимо для восстановления РУСАДА. И вот пикировки с теми, кто просто хочет навредить нам, они не входят в наш план по восстановлению», – заключила глава РУСАДА.
Сотрудников московской антидопинговой лаборатории в 2012 и 2015 годах наградили призом имени Манфреда Донике, который присуждается за большой научный вклад в борьбу с допингом и означает международное признание высокого уровня проведённых исследований.
В 2012 году сотрудника лаборатории Тимофея Соболевского наградили за фундаментальные исследования долгоживущих метаболитов анаболических стероидов. В результате исследований Соболевского применение анаболических стероидов стало практически бессмысленным, так как период их обнаружения составил три-шесть месяцев, что существенно превышает продолжительность анаболического эффекта.
В 2015 году лауреатом стал Григорий Кротов, которого наградили за исследования по анализу пептидного допинга, структурных особенностей нового эритропоэзстимулирующего препарата EPO-Fc и определению активных метаболитов, обладающих сродством к рецепторам гормона роста[19].