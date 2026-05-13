  Легкоатлетка Орлова о беге для начинающих: «Стесняться – нормально. Если вы ловите неодобрительные взгляды от прохожих, скорее всего, вам завидуют»
Легкоатлетка Орлова дала совет начинающим бегунам-любителям.

Участница Олимпиады-2012 легкоатлетка Елена Орлова дала совет начинающим бегунам, которые стесняются своего медленного темпа. 

«Бегать медленно не стесняются только те, кто уже стабильно бегает. Стесняться – нормально. Конечно, большинству людей очень неуютно и некомфортно выйти на улицу и бежать медленно-медленно.

Психологи дают упражнение. Зайдите в помещение, где 30 незнакомых людей. И обратите внимание, о чем вы думаете. Абсолютно все отвечают, что думают только о себе – как я выгляжу и как я одет.

То же самое происходит на улице. Люди думают о себе и своих заботах. Им на вас все равно. А если ловите неодобрительные взгляды, скорее всего, вам завидуют. Потому что никто не любит людей, которые к чему-то стремятся и развиваются.

Человек бы тоже так хотел, но по каким-то причинам этого не делает. Никто не хочет думать, что он не молодец. А вы его триггерите на эти мысли. Возможно, осуждающий взгляд человек бросил на вас, но на самом деле адресовал его себе. К тому же уверена, среди прохожих много тех, кто, наоборот, вами восхитится.

Финальное: новичок, который бежит по улице на максимуме и задыхается, выглядит чуть нелепо. А человек, который спокойно бежит медленно, смотрится очень органично», – рассказала Орлова в гиде Спортса’’ по бегу для новичков.

Полная азбука бега для новичков и любителей – от участницы Олимпиады

