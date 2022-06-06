Курбан Бердыев покинул «Кайрат».

Тренер и футбольный клуб договорились о прекращении сотрудничества по взаимному согласию сторон.

Вместе с Бердыевым клуб покидают и его ассистенты Иван Данильянц, Дмитрий Кириченко, Андрей Мацюра и Эдуард Кундухов.

В 2021 году Бердыева назначили на позицию советника председателя наблюдательного совета, а после он возглавил команду. Под его руководством «Кайрат» впервые выступил на групповом этапе еврокубков, а также выиграл Кубок Казахстана.

В этом сезоне после 12-и туров «Кайрат» занимает 8 место с 16-ю очками. Владелец клуба Кайрат Боранбаев находится под арестом.

Ранее фан-клуб «Кайрата» призвал Бердыева поставить атакующий футбол или уйти в отставку.

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