Итоги года с партнером: Феноменальные выигрыши, взлеты и падения 2025 года


Уходящий 2025 год стал для клиентов 1XBET временем рекордов и неожиданных поворотов. В 1XBET проанализировали миллионы прогнозов, чтобы выяснить, на кого ставили чаще всего, какие матчи принесли игрокам миллионы и как изменились предпочтения болельщиков.

Тренды года: Киберспорт наступает на пятки классике

Футбол традиционно удерживает звание спорта №1, но в этом году был зафиксирован исторический сдвиг: киберспорт официально обошел теннис и хоккей по общему количеству прогнозов. Интерес к виртуальным сражениям растет быстрее, чем к любому другому виду спорта.

Что касается стратегий, то в этом году фанаты ждали зрелищ:

Самый популярный исход: «Тотал Больше». Игроки верили в результативность и не прогадали.

Разочарование года: Ставка на «Победителя 1» (П1) заметно сдала позиции по сравнению с прошлым годом. Пользователи стали чаще искать более сложные и прибыльные коэффициенты.

Любимцы публики: Команды и Атлеты

В футбольном мире на вершину популярности неожиданно взлетела «Барселона». Именно на партнеров 1XBET в этом году ставили чаще всего. Вторую строчку занял лондонский «Арсенал», продемонстрировав аномальный рост интереса, а замкнул тройку лидеров «Манчестер Сити», который постоянно находится в топах у букмекеров.

Топ-3 самых популярных спортсмена:

  1. Карлос Алькарас (стал абсолютным лидером по количеству ставок)

  2. Арина Соболенко

  3. Янник Синнер

Интересный факт: наша соотечественница Елена Рыбакина также пользовалась огромным доверием игроков, расположившись на высокой 6-й строчке рейтинга, несмотря на нестабильный сезон.

Матчи, изменившие всё

Триумф болельщиков: Самым выигрышным для клиентов 1XBET стал матч Испания — Франция (5:4) в полуфинале Лиги Наций. Невероятное обилие голов позволило любителям лайв-ставок сорвать солидные куши на тоталах.

Главный апсет года: Больше всего поражений принесла встреча «Челси» — «ПСЖ». Разгрома от англичан не ожидал никто, а вера фанатов в звездный состав «ПСЖ» в этот раз не оправдалась.

Зал славы 1XBET: Из тенге в миллионы

В этом году мы выплатили рекордные суммы, но две истории из Казахстана поразили даже нас:

  1. Чудо в Караганде: Наш клиент превратил 50 тенге в 945 824 тенге! Он собрал экспресс с невероятным коэффициентом $18 916$, угадав точный счет в трех матчах и добавив несколько live-тоталов. Идеальный расчет!

  2. Рекорд в Жезказгане: Самый крупный выигрыш года составил 89 262 000 тенге. Игрок поставил на комбинацию событий в баскетболе и теннисе, вписав свое имя в историю крупнейших выплат 1XBET.

Главным событием декабря стало завершение масштабной акции «Автобум 3-й сезон», длившейся почти год. Представители 1XBET уже вручили ключи от 5 новых автомобилей их законным владельцам:

  • Роскошный Mercedes GLE;

  • Стильный BMW 5;

  • Надежная Toyota Camry 80;

  • Два высокотехнологичных электрокара Lixiang L6.

Компания 1XBET поздравляет всех победителей и благодарит своих клиентов за выбор нашей платформы в 2025 году. Мы продолжаем совершенствовать сервис и готовим еще более масштабные проекты на будущий сезон. 

1XBET поздравляет своих клиентов и партнеров с праздником и ждет начало 2026 года с кучей множества проектов и различных интересностей!

