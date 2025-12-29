0

Стартовало народное голосование за звание лучшего букмекера Казахстана

Стартовало народное голосование третьей национальной премии в сфере спорта и бизнеса — Metaratings Top Awards 2026, которое определит лучших представителей спортивной индустрии Казахстана. 1XBET претендует стать лучшим букмекером страны уже второй год подряд.

В этом году будут вручены 28 наград, разделенные на две большие категории – непосредственно спортивная и букмекерская. Спортсмены, клубы, федерации, журналисты, телеканалы и СМИ претендуют на 17 «статуэток», а беттинг-компании – на 11. Награждение победителей пройдет в одном из самых больших отелей центральной Азии – Ritz-Carlton Almaty.

Ключевая особенность премии — активное участие аудитории, поскольку именно народное голосование формирует шорт-листы финалистов. Голосование уже стартовало на сайте премии и продлится до 20 февраля 2026 года. Принять участие в народном голосовании может каждый.

В прошлом году компания 1XBET получила награды в номинациях «Лучший букмекер» и «Лучшее приложение». В этом году 1XBET номинирована во всех 11 категориях и рассчитывает на поддержку своих клиентов.

