Плющев об Овечкине на правом фланге: «Для игрока такого уровня большой разницы нет, на каком фланге действовать. Если штаб увидит, что Саше некомфортно, решение поменяют»

Владимир Плющев прокомментировал перевод Александра Овечкина на правый фланг.

«Я думаю, что это решение не было вызвано импровизацией. Они это наверняка обсудили и захотели так поступить.

Это же не означает, что его навсегда поставили на правый фланг. Если тренерский штаб увидит, что Саше некомфортно на этой позиции, то это решение быстренько поменяют.

Для игрока такого уровня большой разницы нет, на каком фланге действовать. Я прекрасно понимаю, что у всех перед глазами картинка, когда он с точки вбрасывания пробивает насквозь. Ну ничего, будет теперь с другой точки вбрасывания пробивать насквозь.

У североамериканцев есть тенденция, когда они праворуких ставят на правый край, защитников много среди таких. Возможно, это будет интересно для Александра попробовать себя в новом амплуа», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.