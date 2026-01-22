«Сиэтл» может обменять Райта и хочет форварда в топ-6. 4-й номер драфта набрал 17 очков в 48 матчах сезона

Шейн Райт может покинуть «Сиэтл».

«Сиэтл » рассматривает возможность обмена 22-летнего нападающего Шейна Райта .

«Сиэтл готов обменять Шейна Райта. Как мне кажется, они ищут игрока, способного представлять реальную угрозу в атаке в топ-6, в идеале – того, кто умеет играть в первом звене. Судя по всему, они готовы обменять Шейна Райта, чтобы получить такого хоккеиста», – рассказал журналист Давид Паньотта.

Контракт Райта с зарплатой 886 тысяч долларов в год рассчитан до конца следующего сезона.

В нынешнем сезоне канадец, выбранный «Сиэтлом» под четвертым номером в первом раунде драфта НХЛ-2022, набрал 17 (7+10) очков в 48 матчах регулярного чемпионата.