«Сиэтл» может обменять Райта и хочет форварда в топ-6. 4-й номер драфта набрал 17 очков в 48 матчах сезона
Шейн Райт может покинуть «Сиэтл».
«Сиэтл» рассматривает возможность обмена 22-летнего нападающего Шейна Райта.
«Сиэтл готов обменять Шейна Райта. Как мне кажется, они ищут игрока, способного представлять реальную угрозу в атаке в топ-6, в идеале – того, кто умеет играть в первом звене. Судя по всему, они готовы обменять Шейна Райта, чтобы получить такого хоккеиста», – рассказал журналист Давид Паньотта.
Контракт Райта с зарплатой 886 тысяч долларов в год рассчитан до конца следующего сезона.
В нынешнем сезоне канадец, выбранный «Сиэтлом» под четвертым номером в первом раунде драфта НХЛ-2022, набрал 17 (7+10) очков в 48 матчах регулярного чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Faceoff
