Лео Карлссон и Брудин, вероятно, не сыграют за сборную Швеции на ОИ-2026 из-за травм

Юнас Брудин и Лео Карлссон, скорее всего, пропустят Олимпиаду.

Защитник «Миннесоты» Юнас Брудин и нападающий «Анахайма » Лео Карлссон , вероятно, не смогут принять участие в Олимпиаде-2026.

«Мы подождем еще несколько дней, чтобы посмотреть, не произойдет ли что-нибудь экстраординарное, но в настоящее время мы исходим из предположения, что они не сыграют на Олимпийских играх.

Юнас и Лео – замечательные хоккеисты и замечательные люди. Но, похоже, у них нет шанса сыграть на турнира. Я понимаю их боль [из-за этого].

Посмотрим, какие шаги мы предпримем в отношении нашей команды и состава. Мы уверены в глубине нашей команды», – сказал главный тренер сборной Швеции Сэм Халлам.

Ранее стало известно , что Карлссон пропустит 3-5 недель из-за травмы бедра. Брудин не играет с 12 января из-за повреждения нижней части тела.