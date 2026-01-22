Доун подписал 7-летний контракт с «Баффало» с зарплатой 6,95 млн долларов в год. Форвард набрал 35 очков в 49 матчах сезона
«Баффало» и Джош Доун подписали новый контракт на 48,65 млн долларов.
Нападающий Джош Доун продлил контракт с «Баффало».
23-летний хоккеист подписал соглашение с клубом на семь лет со средней зарплатой 6,95 миллиона долларов в год. Общая сумма сделки – 48,65 миллиона долларов.
Договор начнет действовать со следующего сезона. В текущем сезоне зарплата форварда составляет 925 тысяч долларов.
В нынешнем чемпионате Доун набрал 35 (15+20) очков при полезности «минус 2» в 49 матчах. Среднее игровое время – 16:04.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Баффало»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости