Доун подписал 7-летний контракт с «Баффало» с зарплатой 6,95 млн долларов в год. Форвард набрал 35 очков в 49 матчах сезона

«Баффало» и Джош Доун подписали новый контракт на 48,65 млн долларов.

Нападающий Джош Доун продлил контракт с «Баффало ».

23-летний хоккеист подписал соглашение с клубом на семь лет со средней зарплатой 6,95 миллиона долларов в год. Общая сумма сделки – 48,65 миллиона долларов.

Договор начнет действовать со следующего сезона. В текущем сезоне зарплата форварда составляет 925 тысяч долларов.

В нынешнем чемпионате Доун набрал 35 (15+20) очков при полезности «минус 2» в 49 матчах. Среднее игровое время – 16:04.