Кадри интересен «Торонто», «Монреалю», «Колорадо», «Лос-Анджелесу» и «Далласу». Конрой общается с агентами форварда «Калгари» на предмет обмена
«Калгари» может обменять Назема Кадри.
Генеральный менеджер «Калгари» Крэйг Конрой и представители Назема Кадри ведут переговоры на предмет возможного обмена хоккеиста.
Об этом сообщил журналист Даррен Дрегер.
Действующий контракт 35-летнего нападающего с зарплатой 7 миллионов долларов рассчитан до завершения сезона-2028/29.
Сообщается, что интерес к хоккеисту проявляют такие команды, как «Торонто», «Монреаль», «Колорадо», «Лос-Анджелес» и «Даллас».
В этом сезоне Кадри набрал 34 (9+25) очков при полезности «минус 18» в 49 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: TSN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости