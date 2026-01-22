Кадри интересен «Торонто», «Монреалю», «Колорадо», «Лос-Анджелесу» и «Далласу». Конрой общается с агентами форварда «Калгари» на предмет обмена

«Калгари» может обменять Назема Кадри.

Генеральный менеджер «Калгари» Крэйг Конрой и представители Назема Кадри ведут переговоры на предмет возможного обмена хоккеиста.

Об этом сообщил журналист Даррен Дрегер.

Действующий контракт 35-летнего нападающего с зарплатой 7 миллионов долларов рассчитан до завершения сезона-2028/29.

Сообщается, что интерес к хоккеисту проявляют такие команды, как «Торонто », «Монреаль », «Колорадо », «Лос-Анджелес» и «Даллас».

В этом сезоне Кадри набрал 34 (9+25) очков при полезности «минус 18» в 49 матчах регулярного чемпионата НХЛ.