НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Ванкуверу», «Питтсбург» победил «Калгари», «Торонто» уступил «Детройту», «Анахайм» одолел «Колорадо»
В НХЛ прошли очередные матчи регулярного чемпионата.
В регулярном чемпионате НХЛ, «Вашингтон» проиграл «Ванкуверу» (3:4), «Питтсбург» оказался сильнее «Калгари» (4:1), «Торонто» уступил «Детройту» (1:2 ОТ), «Анахайм» победил «Колорадо» (2:1 ОТ).
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
