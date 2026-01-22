НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Ванкуверу», «Питтсбург» победил «Калгари», «Торонто» уступил «Детройту», «Анахайм» одолел «Колорадо»

В НХЛ прошли очередные матчи регулярного чемпионата.

В регулярном чемпионате НХЛ, «Вашингтон» проиграл «Ванкуверу» (3:4), «Питтсбург» оказался сильнее «Калгари» (4:1), «Торонто» уступил «Детройту» (1:2 ОТ), «Анахайм» победил «Колорадо» (2:1 ОТ).

