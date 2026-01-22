Козлов об увольнении Скопинцева: «Игра в обороне нас не устраивает, «Динамо» много пропускает. Руководство приняло такое решение»

Козлов об увольнении Скопинцева: игра «Динамо» в обороне нас не устраивает.

Главный тренер «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о решении клуба уволить тренера Андрея Скопинцева .

В штабе Козлова он отвечал за защитников.

В среду бело-голубые уступили «Нефтехимику» по буллитам (1:2) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

– Вы говорили перед матчем, что «Динамо» должно сыграть организованно. Это получилось?

– Если убрать два выхода в ноль в первом периоде, то в принципе мы сыграли организованно. Но у них игроки быстрые, к кому‑то попала шайба… Пропустили два таких выхода. При этом хорошо действовал Влад Подъяпольский.

– Как оцените новые сочетания звеньев и что скажете об игре Максима Комтуа в первом звене?

– Мы ищем сочетания. У нас очень много игроков, которые выбыли и пока не в составе. Ищем разные варианты. У нас не хватает игроков на все звенья. Поэтому смотрим, кто сможет выстрелить. Ну, а Максим забил, был активен. Думаю, что с Уилом у них будет хорошая связка. Также у нас есть Гусев – Сикьюра. А когда есть два игрока, которые хорошо понимают друг друга, третьего к ним всегда можно подставить.

– В клубе сменился тренер по защитникам. Вы с кем‑то советовались перед назначением Павла Перепехина?

– Он уже прилетел, находится в заявке. В следующем матче он будет уже на лавочке. Игра в обороне нас не устраивает, мы много пропускаем. Руководство приняло такое решение. Поэтому решили прибегнуть к такому варианту, – сказал Коззлов.