«Даллас» вернул Колячонка из «Бостона», забрав его с драфта отказов. Защитник находился месяц в системе «Брюинс»
Владислав Колячонок вернулся в «Даллас» из «Бостона».
«Даллас» забрал защитника Владислава Колячонка с драфта отказов «Бостона».
Таким образом, 24-летний белорусский хоккеист вернулся в систему «Старс».
В декабре 2025 года «Бостон» забрал игрока с драфта отказов «Далласа». За «Брюинс» он провел два матча в регулярном чемпионате.
Колячонок ранее также уже успел сыграть 11 матчей за «Даллас» в этом сезоне, набрав 3 (1+2) очка. Сейчас он был отправлен в «Техас», выступающий в АХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный твиттер «Далласа»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости