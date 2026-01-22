«Даллас» вернул Колячонка из «Бостона», забрав его с драфта отказов. Защитник находился месяц в системе «Брюинс»

Владислав Колячонок вернулся в «Даллас» из «Бостона».

«Даллас» забрал защитника Владислава Колячонка с драфта отказов «Бостона ».

Таким образом, 24-летний белорусский хоккеист вернулся в систему «Старс».

В декабре 2025 года «Бостон» забрал игрока с драфта отказов «Далласа». За «Брюинс» он провел два матча в регулярном чемпионате.

Колячонок ранее также уже успел сыграть 11 матчей за «Даллас » в этом сезоне, набрав 3 (1+2) очка. Сейчас он был отправлен в «Техас », выступающий в АХЛ .