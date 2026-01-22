Стивс подписал 2-летний контракт с «Бостоном», зарплата – 1,625 млн долларов в год. У форварда 14 очков в 33 матчах сезона
Алекс Стивс подписал новый контракт с «Бостоном» на 3,25 млн долларов.
Нападающий Алекс Стивс продлил контракт с «Бостоном».
26-летний форвард подписал соглашение с клубом на два года, по которому его средняя зарплата составит 1,625 миллиона долларов за сезон. Общая сумма сделки – 3,25 миллиона долларов.
Нынешний сезон хоккеист проводит с окладом 850 тысяч долларов.
В этом чемпионате Стивс набрал 14 (8+6) очков при полезности «плюс 5» в 33 матчах. Среднее игровое время – 12:24.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Бостона»
