Козлов об 1:2 с «Нефтехимиком»: «Соперник быстрый, предупреждали, что он убегает в контратаки. «Динамо» не сидело в обороне, атаковало. Но так бывает иногда»

Козлов об 1:2 с «Нефтехимиком»: соперник быстрый, убегает в контратаки.

Главный тренер «Динамо » Вячеслав Козлов высказался о поражении команды от «Нефтехимика » по буллитам в матче FONBET Чемпионата КХЛ (1:2).

– Хороший первый период провели, хотя дали сопернику создать три голевых момента. А соперник быстрый. И мы предупреждали, что он убегает в контратаки. Но где‑то не подстраховали. И в воротах нас в игре держал Влад (Подъяпольский – Спортс’‘).

Потом мы забили гол, могли еще забить. Не очень понравилось большинство. Как‑то беззубо сыграли. Здорово отстояли «3 на 5», очень много заблокировали бросков. Но в конце не вывели шайбу из зоны, и соперник нас за это наказал. И в овертайме были моменты, но по буллитам сегодня уступили. Пока такой результат, будем двигаться дальше.

– Если взять ваши последние четыре матча, то в третьем периоде вы или упускаете победу, или проигрываете в основное время. Что это?

– Да ничего. Сейчас это неважно. Нам надо двигаться дальше. Мы не смотрим назад, а готовимся к плей‑офф. Разбираем это, но сегодня мы могли еще забить, имели хорошие моменты. Мы не сидели в обороне, атаковали. Но так бывает иногда, – сказал Козлов.