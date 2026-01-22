«Нью-Джерси» поместил Люка Хьюза в долгосрочный список травмированных. Защитник пропустит минимум 10 матчей

Люк Хьюз пропустит ближайшие десять матчей «Нью-Джерси».

«Нью-Джерси » поместил защитника Люка Хьюза в долгосрочный список травмированных из-за повреждение плеча.

Таким образом, 22-летний хоккеист пропустит как минимум ближайшие десять матчей команды.

Американец получил травму в ходе матча регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (2:1 ОТ), который прошел 20 января. Сообщалось , что у игрока вывих плеча.

В этом сезоне защитник набрал 26 (5+21) баллов при полезности «минус 9» в 49 матчах чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 23:04.