Тренер «Нефтехимика» Гришин о 2:1 с «Динамо»: «С игроками обсуждали, что быстрым нападающим надо нагружать противника. Матч получился интересным и зрелищным»

Тренер «Нефтехимика» Гришин высказался о победе над «Динамо».

Главный тренер «Нефтехимика » Игорь Гришин подвел итоги матча с «Динамо » (2:1 Б) в FONBET Чемпионате КХЛ.

– Несмотря на небольшое количество голов, матч получился интересным и зрелищным. Обе команды создавали много моментов. Здорово играли вратари. Мы в первом периоде имели много моментов, чтобы забить.

Второй период у нас вышел скомканным. Мы упустили инициативу, отдали шайбу сопернику, пропустили. В перерыве поговорили с ребятами.

Трудно начался третий период, мы несколько раз играли в меньшинстве. Ну, а большинство противника мы все прекрасно знаем. Здорово отоборонялись, добавили в конце, забили. А на буллитах здорово сыграли, и отлично действовал Ярослав Озолин.

– Вы делали акцент на том, что «Динамо» в третьем периоде пропускает много шайб?

– На тренировках никакие акценты уже не делаются. Надо просто делать упражнения, чтобы ребята были в хорошем физическом тонусе. Все, что было можно, наигрывалось раньше. А сейчас идет только восстановление и поддержание хорошего тонуса. Ну, а в разговорах с игроками обсуждали, что у нас есть шансы и быстрым нападающим надо нагружать противника, – сказал Гришин.