Крикунов об омоложении в КХЛ: «Те, кому за 30 лет, играли в другой хоккей – от обороны, атакующего навыка нет. Среди ветеранов играют те, кто следил за собой – Шипачев и Радулов»

Владимир Крикунов высказался про омоложение в КХЛ.

Бывший тренер КХЛ Владимир Крикунов поделился мыслями по поводу омоложения КХЛ .

– Мне показалось или нет, что сейчас КХЛ в плане подбора исполнителей возвращается к советскому периоду, когда 33-34-летние игроки считались ветеранами, и их провожали на пенсию. Сейчас опытные российские игроки этого возраста не могут найти себе команды – хоккей вновь стал уделом только молодых?

– Я думаю, что резкое омоложение нашего высшего хоккейного дивизиона связано ещё и с тем, что те, кому сейчас за 30 лет, они всю жизнь играли в другой хоккей.

Они все время действовали больше от обороны, и у них такого атакующего навыка попросту нет. Они не могут вот так работать впереди, играть постоянно в атаке.

А вот эта современная молодежь, вот увидите, – они будут играть подолгу. Сейчас среди хоккеистов-ветеранов в КХЛ играют только те, кто очень внимательно следил за собой.

И таких не так-то и много, кто сам по себе мастер. Могу назвать только двоих – Вадима Шипачева и Александра Радулова.

Вадима я хотел бы поздравить с 1000 очком в КХЛ. Это выдающийся показатель, гроссмейстерская отметка. Когда он у меня играл в московском «Динамо» было видно, как он по-серьезному относится к своему делу, любимой работе, как внимательно следит за своим здоровьем.

Ну а Саша Радулов он сам по себе такой заводной, не может просто так никому проигрывать. Эти чувства и держат его по-прежнему в игре, – сказал Владимир Крикунов .