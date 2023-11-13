Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: «Будет несколько подписаний и, возможно, несколько обменов в ближайшее время»

Марат Валиуллин рассказал о возможных изменениях в составе «Ак Барса».

– Вы говорите, что [у вас] короткая скамейка. Вы собираетесь решать этот вопрос решать или только за счет «Барса» и «Ирбиса»?

– Нет, мы решаем. Думаю, в ближайшее время будет несколько подписаний и, возможно, несколько обменов. У нас уже есть кое-какие мысли.

Просто это нужно докрутить, чтобы все стороны были довольны. Чтобы мы тоже не остались ни с чем.

Если мы проработаем, то в ближайшие две-три недели мы совершим кое-какие ходы. Пару защитников будет, это точно, – сказал генеральный менеджер « » Марат Валиуллин.