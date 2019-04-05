Фазель о работе в КХЛ: «Россия в моем сердце. Я готов помочь, но постоянной работы не ищу»

Президент ИИХФ Рене Фазель подтвердил, что намерен покинуть свой пост в этом году и поделился мнением о возможной работе в КХЛ.

– На днях вы сказали, что не хотите покидать «корабль в подобный шторм», подразумевая ИИХФ, но подчеркнули, что ни в коем случае не останетесь на своем посту. Ничего не изменилось?

– Знаю, что мое интервью швейцарской газете дошло и до России и могло вызвать некоторое недопонимание. Нет, ничего не изменилось. Я хочу завершить многолетнюю работу в ИИХФ в сентябре. Но в нынешней ситуации ничего нельзя загадывать. Возможно, мне придется немного задержаться на своем посту. Мы же не знаем, сможем ли провести конгресс ИИХФ, сможем ли провести выборы нового президента. Если так — я готов поработать еще, но на непродолжительный срок – от трех до шести месяцев, не больше.

А остаться на посту на следующий срок - точно нет, абсолютно точно. Может быть, даже если мы сумеем провести выборы в сентябре, я все равно останусь в федерации на какое-то время. Потому что не хочу передавать преемнику федерацию в не лучшем состоянии с учетом обстоятельств. Не думаю, что это проблема. Я просто хочу, чтобы переход был плавным. И максимальный срок – шесть месяцев. Моя цель – провести все-таки выборы в сентябре.

– Может ли это воспрепятствовать вашей возможной работе в КХЛ?

– Давайте не забегать вперед. Сейчас моя голова занята другими проблемами. Но я всегда говорил, что готов помочь российскому хоккею. И всему российскому спорту. Потому что Россия в моем сердце. Если я могу помочь своим опытом - я готов. Но в данный момент я по-прежнему президент ИИХФ. И моя задача - защищать интересы федерации.

Как только я покину свой пост – можно будет смотреть в другую сторону. Но я не ищу постоянной работы. Каждодневной работы. Я хотел бы помогать идеями, опытом. Не присутствуя в офисе каждый день. Мне 70 лет. Это много. Но помочь я готов, – сказал Фазель.